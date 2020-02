Carlos Antonio Vélez explotó contra Millonarios

Hace 3 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Carlos Antonio Vélez fue bastante crítico con los directivos de Millonarios porque en el club azul pidieron rectificar a Faryd Mondragón.

Ese fue el hecho detonante de su fuerte crítica hacia la dirigencia. Mondragón es señalado por Millonarios porque juzgó de mala forma la gestión de los dirigentes, al decir que anunciaron oficialmente a un jugador (Jorge Segura) para luego descartarlo. Esta versión no es cierta y es lo que el club le solicitó a Faryd: Rectificar.

A Carlos Antonio Vélez le parece que en Millonarios exageraron con la forma de quejarse por un hecho que para él no tiene tanta relevancia. “Uno tiene que presentar excusas cuando realmente vale la pena porque es que al pobre Faryd lo quieren recostar contra la pared los señores de Millonarios. ¿Porque dijo qué?: Una bobada, una tontería”, afirmó el periodista deportivo en su espacio radial de Antena 2.

En lugar de eso Vélez sí le pide a la dirigencia de Millonarios que deje de preocuparse por esos temas, ya que se han dado casos peores y hasta más graves, para enfocarse en lo que verdaderamente debe interesar: “Por qué no le arman un equipo decente a Gamero y a la hinchada”.

La crítica tomó más fuerza y la hizo con comparaciones desproporcionadas, pero a través de las cuales apunta a lo mismo: La gestión de los dirigentes al momento de conseguir fichajes.

“Es que no es la primera vez que ellos mismos ponen a circular entre sus periodistas amigos y forofos que van a traer a Messi, Cristiano Ronaldo, a Mbappé, Antonine Griezmann; a todos juntos, y salen con (Duvier) Riascos. ‘No, pero nosotros (directivos) no hemos dicho nada, nosotros no hemos anunciado nada’ y sin embargo, yo lo sé, a mí no me engañan: ponen a circular nombres ‘rimbombantes’ al comenzar el campeonato para mover el tema de los abonos”, aseguró.

Carlos Antonio Vélez cree que la forma en que se ha expuesto a Faryd Mondragón con la rectificación es “una decapitación en redes sociales”. Un escándalo “por una cosa nimia”. Sugiere que en verdad los dirigentes de Millonarios “deberían estar usando toda esa energía para buscarle un central, un volante de marca, 2 o 3 jugadores más a Gamero para hacer un equipo decente”.