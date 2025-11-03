Atlético Nacional goleó 4-1 a América de Cali en el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia 2025. Y más allá del resultado, el protagonista de la noche fue Juan Manuel Rengifo, el canterano que volvió a deslumbrar con un gol digno de las grandes noches en el Estadio Atanasio Girardot.

El joven mediocampista antioqueño anotó el tercer gol del partido con un remate directo desde el tiro de esquina, ejecutado desde el costado suroccidental del estadio. Su zurda mágica envió el balón al primer palo, sorprendiendo al arquero Jorge Soto y generando la ovación inmediata de las tribunas. Un gol olímpico para la historia, cargado de talento, precisión y confianza.

Juan Manuel Rengifo, una joya surgida de la cantera verdolaga

Lo de Rengifo no es casualidad. Es el resultado de un proceso que comenzó en 2018, cuando llegó a Nacional con apenas 13 años. Formado en la cantera del club, creció destacándose por su pegada de media distancia y su capacidad en los balones detenidos, dos virtudes que hoy lo hacen una de las mayores promesas del equipo.

Con tan solo 20 años, ya empieza a dejar huella en el fútbol profesional. Su debut se dio hace pocos meses, en agosto, también por Copa BetPlay ante Deportes Quindío, partido en el que reemplazó a Edwin Cardona… ¡y marcó gol! Desde entonces, su nombre comenzó a ganar espacio en la plantilla profesional dirigida por Diego Arias.

Rengifo, especialista en tiros libres y pelota quieta

Desde sus días en las divisiones menores, Rengifo fue conocido por su excelente ejecución a balón parado. Este año, antes de llegar al primer equipo, fue una de las figuras de la Supercopa Nacional Sub-20, donde marcó 8 goles, varios de ellos con su sello distintivo: la zurda precisa desde el tiro libre.

En lo que va de su carrera profesional, ya acumula 10 partidos oficiales y 3 goles, una cifra destacable para un futbolista que recién está dando sus primeros pasos. Dos de esos goles los ha hecho en la Copa BetPlay (ante Quindío y América), y el otro, en la Liga BetPlay, frente a Llaneros.

La nueva ilusión de la hinchada verdolaga

El impacto de Juan Manuel Rengifo en la afición ha sido inmediato. Su perfil de jugador moderno, técnico y confiado, ha despertado la ilusión de una hinchada que siempre valora a los talentos de casa. Su gol olímpico no solo levantó al público del Atanasio, sino que simbolizó el espíritu de un equipo que apuesta por su cantera y que vuelve a ver surgir figuras propias.

Un gol que también marca historia en la Copa BetPlay

El tanto olímpico de Rengifo ante América de Cali se convierte en uno de los más llamativos del certamen. No solo por la dificultad de la ejecución, sino por el contexto: una semifinal entre dos de los clubes más grandes del país, con estadio lleno y bajo una atmósfera de alta presión.

Atlético Nacional ganó 4-1, pero el gol del joven antioqueño fue el que más repercusión generó en redes y medios. Su ejecución, casi perfecta, fue destacada incluso por comentaristas internacionales, que resaltaron la calidad técnica y la potencia de su remate.

De la cantera al protagonismo: la historia detrás del talento

Rengifo representa la nueva generación verdolaga. Su historia es la de un futbolista que creció soñando con debutar en el Atanasio y que hoy lo hace siendo figura en partidos decisivos. Llegó a Nacional hace siete años, proveniente de torneos juveniles de Antioquia, y desde entonces fue escalando categorías hasta llegar al plantel profesional.

Su evolución ha sido constante. En las inferiores ya se destacaba por su liderazgo, capacidad de remate y visión de juego. En los entrenamientos del primer equipo, impresionó con su madurez y técnica, lo que llevó al cuerpo técnico a darle oportunidades rápidas en torneos oficiales.

El presente y lo que viene para Rengifo

Con su gol olímpico, Rengifo no solo le dio un nuevo triunfo a Nacional, sino que se consolidó como una de las revelaciones del semestre. Ya es habitual verlo entre los convocados, y su nombre empieza a ser considerado como una pieza importante para el futuro inmediato del equipo.

A su corta edad, suma experiencia en Liga y Copa, y su progresión parece encaminada a consolidarlo como uno de los nuevos referentes de la institución. La expectativa ahora está en cómo seguirá creciendo y qué nuevos hitos puede alcanzar con la camiseta verde.

El gol que resume el talento de Juan Manuel Rengifo

La imagen del balón entrando directo al arco desde el tiro de esquina quedará grabada como una de las postales del año para Atlético Nacional. No solo por la espectacularidad del gol, sino por todo lo que representa: juventud, formación, confianza y talento local. Juan Manuel Rengifo lo volvió a hacer. A su manera, con clase y con zurda. El Atanasio fue testigo de su nueva obra maestra y el fútbol colombiano, de otro talento que empieza a escribir su propia historia en grande.