Atlético Nacional informó de dos casos de COVID-19 en la institución

Los elencos del Fútbol Profesional Colombiano fueron notificados por parte de la Dimayor acerca del protocolo de bioseguridad, que incluye que cada conjunto debe contratar el laboratorio para la realización de las pruebas. Atlético Nacional ya lo hizo y confirmó dos casos de COVID-19.

Desde la primera semana de junio, el Verde implementó medidas en la sede administrativa de Itagüí y la deportiva de Guarne para “velar por las condiciones sanitarias de nuestra comunidad y por el bienestar” de todos sus empleados, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Verdolaga designó al Laboratorio Clínico Las Américas, pues cuenta con el aval del Gobierno nacional para efectuar diagnósticos del nuevo coronavirus. Después de que se analizaron las muestras de 57 personas que laboran en la institución, el club dio a conocer que se registraron esos dos contagios.

El Rey de Copas se abstuvo de revelar los nombres, pero aseguró que “ambos casos permanecen asintomáticos y están siendo monitoreados de manera continua, en condición de aislamiento estricto en sus lugares de residencia”, a la vez que se establece el cerco epidemiológico.

Hace algunos días, el médico Nelson Rodríguez aseguró que “no se trata de lapidar al que salió positivo: ‘Es que usted estuvo rumbeando’, no. Yo me puedo volver positivo pagando el peaje subiendo a entrenar a la sede. Esto es tan complejo porque es algo que yo no veo, me tengo que cuidar siempre”.

A continuación, el comunicado de Atlético Nacional acerca de la situación de dos de sus trabajadores que contrajeron COVID-19: