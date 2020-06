Andrés Chitiva habla de su regreso a Millonarios: “Seguramente va a pasar”





No se dio en la época de futbolista y la idea es que se haga más adelante. ¿En qué rol? Ni Andrés Chitiva lo tiene claro. Lo que sí es que su sentimiento por Millonarios lo obliga a querer ese regreso.

Así lo dijo en charla en ESPN NEXO. Hoy tiene 40 años. Está retirado de la actividad futbolística desde el 2011. Pasó a ser entrenador en categorías inferiores y también a hacer parte de la coordinación del área de inteligencia y desarrollo deportivo en Pachuca CF. Ese fue el equipo que se lo compró a Millonarios hace ya casi 20 años.

Fue en el 2001 cuando Andrés Chitiva salió de Millonarios. Hizo toda su carrera en México con mucho éxito. Empezó junto a Miguel Calero y Aquivaldo Mosquera. Además estuvo en Cruz Azul, América, Atlas, Indios de Juárez y Tiburones Rojos de Veracruz. En todas esas transferencias nunca hubo espacio para un regreso al cuadro albiazul. ¿Por qué?

“Hubo un momento en que estaba en Veracruz e iba a regresar a Pachuca (2011). Hubo un contacto de Millonarios. Me lesioné el tobillo, hablé con el Presidente y le dije que me aguantaran, pero esto duró un año. Volví a Pachuca a entrenar y estuve seis meses más con la sub-20. Yo quería regresar a ser campeón, no a retirarme. Quería dar alegrías con nivel a tope y no que dijeran que era un paquete”, contó.

Eso frustró ese retorno que ahora se planea en otro rol. “Me gustaría regresar. Hablé con gente de Millonarios y les dije que me tengo que sacar la espinita en algún momento. El amor que uno tiene por el equipo es grande, desde bebé, desde que uno nace. Seguramente va a pasar, no sé de qué, pero pasará”, dijo.

