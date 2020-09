Segundo capítulo entre Stefano Pioli y Alexandre Guimaraes. El italiano ya lo había elogiado públicamente al contar que se fijaba en la táctica fija que implementaba en América de Cali para usarla en AC Milan.

Empezando agosto, tras una buena temporada, Stefano Pioli atendió una entrevista con el diario La Repubblica en Italia y allí dio una respuesta en la que sorprendió al hablar de América de Cali, cuando le consultaron por su trabajo con el actual AC Milan que cerró muy bien la campaña.

“Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. También en muchas otras situaciones. La táctica fija, por ejemplo, la tomé de América de Cali”, respondió, en clara referencia al cuadro escarlata que dirigió Alexandre Guimaraes.

De Alexandre Guimaraes para Stefano Pioli

Al enterarse de lo dicho por el DT italiano, la inmediata reacción de Alexandre Guimaraes fue de agradecimiento. Lo hizo públicamente a través de medios de comunicación, pero también quiso buscarlo para hacerlo personalmente. Así lo contó recientemente en el podcast que hace junto a su hijo Celso Borges.

“Localicé a Stefano Pioli y le di las gracias. Conseguí el contacto de él. Le escribí porque toda la gente del fútbol está en un compás de espera, todos estos días hubo partidos en ese tiempo. Él me contestó muy amable, muy buena nota y nada, invitándome a ir a Milán cuando estuviera por Italia. Vamos a ver cuándo podemos ir, aceptar esa invitación”, contó Alexandre Guimaraes en dicha charla.

¿En qué anda Alexandre Guimaraes tras la salida de América de Cali?

Pasaron 3 meses de la oficialización de la salida de Alexandre Guimaraes del cuadro escarlata. El DT que logró la Estrella 14 con el equipo cumplió el tiempo de contrato y no continuó porque no hubo arreglo económico. Se tomó la determinación de no extender su ciclo y ahora está en Costa Rica a la espera de alguna oportunidad.

Todavía no tiene equipo. Recientemente se le relacionó como opción en Liga Deportiva Alajuelense pero eso no se concretó. Aún está a la expectativa y también aguarda un posible viaje a Italia para reunirse con Stefano Pioli.