América de Cali: ¿En qué anda Dayro Moreno?

Por pedido del DT Juan Cruz Real y tras la salida de Michael Rangel, América de Cali busca un delantero. Ya tuvo dos intentos fallidos y surgió la pregunta: ¿Y Dayro Moreno? El atacante está en Colombia y buscando equipo.

“Yo siempre he dicho: mi equipo amado es el Once Caldas. Tuve unas conversaciones con el Presidente. Estoy esperando la respuesta, pero sabemos y lo he manifestado, que ahí quiero retirarme (…). Si se me da la posibilidad en Colombia pues bienvenida sea. He hablado con el presidente y gente del Once Caldas. No hemos llegado a un acuerdo. Esperar a ver qué puede pasar, si se da la oportunidad, bienvenida sea o sino empezar a trabajar para el fútbol del exterior, todavía tengo capacidad para jugar tres años bien jugados”, dijo Dayro Moreno recientemente (15 de agosto).

Después de esa entrevista en El Alargue (Caracol Radio) no ha tenido mayores novedades. Es un futbolista que tiene contrato con Talleres de Córdoba en Argentina pero con el aval del equipo de buscar otras posibilidades para continuar su carrera. Él lo tiene claro. Pretende jugar otra vez en Colombia.

Leer también ▶ América de Cali y las opciones que estudia con Edwin Velasco

Dayro Moreno y un reciente rechazo a una opción de ir a la India

Lo último que se supo sobre Dayro Moreno en el mercado de fichajes tuvo que ver con una opción de ir a jugar al fútbol de la India. Allí se jugará una liga de 6 meses que empieza en noviembre. Eso no le llamó la atención, más allá de las altas cifras que se manejaban. Prefiere otras posibilidades.

Por él hay pedidos en Brasil y México. Sin embargo prefiere esperar. Jugar en Colombia es su deseo. Ya lo hizo en Once Caldas, Junior, Millonarios y Atlético Nacional. Busca otra posibilidad. ¿América de Cali? Aparentemente surgió el interés por la actualidad de las dos partes. Sería una posibilidad que analizan en el cuadro escarlata.

Leer también ▶ Lo descartado por América de Cali y lo que espera por Duván Vergara

¿Dayro Moreno en América de Cali?

Desde que salió Michael Rangel hace ya casi 2 meses, América de Cali no fichó otro atacante. El DT que llegó, Juan Cruz Real, abiertamente ha manifestado la necesidad que tiene de la llegada de alguien para el puesto. Ya cuenta con Adrián Ramos pero busca un recambio. ¿Será Dayro Moreno?

Pues bien, en esa búsqueda ya intentó fallidamente los fichajes de César Arias (Alianza Petrolera) y Gustavo Torres (Atlético Nacional). Sigue buscando nombres. Y ahí encontró la actualidad de Dayro Moreno, entrenándose en soledad en Colombia y con el deseo de quedarse en el país. No hay oferta o algo similar por él. Por ahora todo va en un interés de conocer su actualidad y quizá iniciar alguna charla.