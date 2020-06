Uno de los cambios que trajo la pausa en el fútbol para el plantel de Deportivo Cali estuvo en el cuerpo técnico. Alfredo Arias dejó de contar con Maximiliano Viera como asistente. Se estaba esperando el nombre de su reemplazante y él ya confirmó que será Ítalo Cervino.

Él, hijo de Camilo Rodolfo Cervino, quien jugó en Deportivo Cali entre 1950 y 1954, 1959 y de 1961 a 1962, volverá a tener presencia en el cuerpo técnico del plantel principal tal cual pasó en 2019 cuando fue el segundo asistente de Lucas Pusineri.

Leer también ▶ ¿Qué va a pasar con Darwin Andrade, Deportivo Cali?

Ahora ante la salida de Maximiliano Viera, quien eligió volver a su país en la época del coronavirus, quedó esa vacante que Alfredo Arias decidió ocupar con él. Así lo ratificó en entrevista con Semáforo Deportivo.

“Mi poco saber o mucho me dicta que no debo cambiar ahora o incluir algo cuando no se puede. De Uruguay no puedo traer a nadie porque no hay vuelos hasta septiembre u octubre. Y segundo, porque creo que lo que a mí me interesa ahora para terminar este ciclo es cumplir el trabajo que un asistente técnico cumple (…). En Deportivo Cali tenemos gente con la que ya hemos venido trabajando en este periodo. Entre todos vamos a poder suplir eso. Ojalá lo podamos mejorar. Para la tranquilidad del que quiera tener el nombre, será Ítalo Cervino. Él es quien ya ha venido trabajando con nosotros, está dentro del vestuario y creo que es al que le corresponde en el escalafón de los que estamos allí”.

Ítalo Cervino en el Cuerpo Técnico de Lucas Pusineri (segundo de izquierda a derecha)

¿Por qué salió Maximiliano Viera de Deportivo Cali?

El 25 de mayo el cuadro verdiblanco confirmó su salida en comunicado oficial del club: “La Asociación Deportivo Cali informa que se llegó a un acuerdo con Maximiliano Viera, asistente técnico del primer equipo, para finalizar su contrato”, es lo primero que anunció el equipo en sus canales oficiales.

Leer también ▶ Yimmi Chará, su familia hincha de América y el deseo de jugar en Deportivo Cali

Y agregó: “La razón de su partida, obedece únicamente a temas personales del profesor Viera, quien ante la ausencia de su familia en la ciudad de Cali, y debido a la situación de aislamiento por el COVID-19, viajará en un vuelo humanitario a Estados Unidos, país en el que reside”.