Alfredo Arias, DT de Deportivo Cali, y su crítica al Gobierno porque el fútbol no se reinicia





Hace 17 mins Por Guillermo Puerto Por

Bastante incertidumbre y muchas críticas se han desatado por la situación del Fútbol Profesional Colombiano. ¡Todavía ni siquiera hay entrenamientos en campo abierto! Y frente a eso la postura del DT de Deportivo Cali es muy clara. Así lo dijo en entrevista con En La Jugada (RCN Radio).

“Yo no entiendo cómo alguien puede estar más seguro que abriendo un centro comercial en ese lugar las personas están más seguras que en una cancha de fútbol pasando por test cada 3 días y con una edad en la que esta enfermedad no tiene el grave riesgo que tiene en otras franjas de edad”, dijo Alfredo Arias en primera medida sobre este tema.

El entrenador que llegó al fútbol colombiano para el año en curso para reemplazar a Lucas Pusineri en Deportivo Cali, está ansioso por el regreso de la competencia. Al equipo verdiblanco lo dirigió en 9 compromisos y no perdió uno solo. El deseo es que rápidamente se vuelva a entrenar y, por ende, a jugar.

No entiende por qué eso no pasa: “En Cali no puedo mandar a mis jugadores a entrenar a Pance, pero ellos sí pueden ir al centro comercial, ¡no a una cancha de fútbol! Eso yo no lo entiendo”, dice Alfredo Arias luego de 3 meses de inactividad en los que, además, ya dejó de contar con Maximiliano Viera, su asistente, quien se fue del cargo por esta situación.

“Se habla de que no podemos entrenar durante los quince días, una cosa que yo no veo en otra actividad. Yo concluyo que, seguramente una cancha de fútbol es más peligrosa que otro sector de la ciudad”, dice el DT de Deportivo Cali con sarcasmo “La verdad es que necesitamos trabajar”, concluyó.