Los juegos de Xbox se podrán jugar en dipositivos iOS

Una nueva aplicación de Microsoft dentro de los dispositivos móviles de Apple permitiría jugar los títulos de Xbox en esta plataforma.

De acuerdo a la información de The Verge, desde Microsoft están muy cerca de lanzar oficialmente una aplicación para trasmitir los juegos de Xbox One a los iPhone. Según este informe, ya se cuenta con la aprobación de Apple por lo que esta nueva función de reproducción remota estaría llegando pronto a la App Store.

Resaltan que será algo diferente al servicio ya disponible de xCloud de Microsoft, pues esto permite tener los juegos conectados directamente desde los servidores, mientras que la App para iOS requiere que los jugadores tengan encendida su consola. Es similar a la función que tiene PS4 para la reproducción de juegos en dispositivos de Android y Apple.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt

— Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020