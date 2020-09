La celebración de Duván Vergara estará en FIFA 21

El delantero del América de Cali popularizó su celebración en el fútbol colombiano y podrá presumirla en FIFA 21

Este martes, EA Sports lanzó un nuevo video mostrando más características del nuevo FIFA 21, donde se detallaban las celebraciones que se incluirán en esta edición, dando relevancia a aquellos jugadores que tienen un festejo icónico y específico de ellos, tal caso del noruego Erling Haaland, sentándose y simulando que está meditando. También llegó la “Baby Cry” que hace el jugador del América de Cali, Duván Vergara.

From 🧘‍♂‍ to 🤳, see how to take your Celebrations game to the next level in #FIFA21 💪 pic.twitter.com/t8wlkJRD0D

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 22, 2020