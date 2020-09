El mensaje viral de Auronplay a Iván Duque

No es la primera vez que se relaciona a Auronplay con el gobierno de Colombia

El famoso streamer español mencionó a Iván Duque en uno de sus directos y de inmediato el clip se viralizó por redes sociales.

Raúl Álvarez Genes, mejor conocido en el mundo digital como ‘Auronplay‘, es uno de los creadores de contenido más conocidos en el mundo y por estos días, es noticia en Colombia, luego de que uno de sus seguidores le pidiera mandar un no muy cariñoso saludo a “su amigo Iván Duque“. El español no se negó y el clip de su respuesta llegó hasta las redes sociales donde le hacen burlas al Presidente de La República.

“Dile puerco asqueroso a mi amigo Iván Duque”, dijo el seguidor de Auron en twitch, haciendo que su mensaje se destacara en el stream, a lo que éste respondió: “Iván Duque, por acá te llaman puerco asqueroso. Yo no sé quién eres, pero si te lo dicen será por algo; la gente no suele decir eso de gratis”.

Si bien es evidente que el streamer no tiene idea del nombre del Presidente de Colombia, ni se puede asegurar que el usuario que envío el mensaje se refería al mandatario, los usuarios en redes sociales se han burlado de la situación, mientras lo etiquetan en sus publicaciones.

Auronplay y el gobierno colombiano

No es la primera vez que se relaciona al youtuber con los políticos colombianos, pues hace algunos meses, la senadora María Fernanda Cabal publicó un tweet donde lo acusaba a él y a sus colegas Germán Garmendia y LuisitoComunica de terroristas internacionales, usando fotos donde no tienen muy buena apariencia. La senadora rectificó su error y envío disculpas a ambos, aunque la situación no pasó desapercibida entre los ciber usuarios.