El ‘fail’ de Ibai Llanos con Michael Rangel

El delantero del Junior de Barranquilla es protagonista de uno de los clips de Ibai Llanos en su directo mientras jugaba FIFA 21.

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo en estos momentos, recibió de forma anticipada el juego completo de FIFA 21, a pesar de que los contenidos en su canal no están dirigidos justamente a este videojuego en particular. Sin embargo, durante la última semana ha venido armando su equipo de Ultimate Team y le pasó algo muy particular mientras buscaba nuevos jugadores.

Abrir sobres puede ser una de las tareas más tediosas de este modo de juego, pues como seguramente a muchos les ha pasado, se ilusionan con las impresiones iniciales de una carta pensando en que será un jugador top y al final terminan desilusionados con lo que al final les tocó. Esta vez, eso le pasó a Ibai con el delantero colombiano Michael Rangel.

Mientras abría sobres, el streamer se distrajo un segundo mientras conversaba por Discord y luego se fijó en que aparecía una carta de aspecto extraño, por lo que se emocionó, pero para su mala suerte, solo se trataba de una carta de la Copa Libertadores, que al igual que para los jugadores de la Copa Sudamericana, aparecen con un fondo negro muy similar a la de los jugadores del Team of the Week.

JAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJJAJAJJAJAJAJJAJAJAJJAJAJAJJAJAJA NO PUEDE SER pic.twitter.com/2fB3PaGYOr — Ęľìxş (@1herbales) October 4, 2020

Si bien, para muchos jugadores del común conseguir un delantero con valoración de 75 en sus primeros sobres y partidos es algo muy bueno, para un jugador como Ibai, que tiene FIFA Points para comprar los sobres que guste será decepcionante y esto fue lo reflejado en su stream. Rangel es de los jugadores mejor valorados del fútbol colombiano, solo por detrás de Miguel Ángel Borja.

