Continúa el crecimiento sostenido de la industria de los videojuegos en Colombia y en la región

La pandemia del Covid-19 dejó secuelas graves en todo el mundo. El aislamiento prolongado en los hogares, las medidas de prevención sanitaria y el distanciamiento social tuvieron consecuencias económicas fuertes en prácticamente todos los rubros del entretenimiento. Menos en uno.

Mientras las actividades deportivas eran suspendidas, los cines y teatros se mantenían cerrados, y los espectáculos musicales y públicos eran cancelados, la industria de los videojuegos crecía a tasas inesperadas poco tiempo atrás.

El mayor tiempo dentro de las casas, la posibilidad de los desafíos y partidas online, y el impulso dado a través de las redes sociales, produjeron una nueva atracción hacía todo tipo de juegos digitales y electrónicos. Consolas de videojuegos de diferentes marcas, tanto nuevas como antiguas, videojuegos para PC, clásicos como contemporáneos, de aventura, de rol, de guerra, de fútbol y videojuegos de carros, entre otros, alcanzaron un nivel de popularidad y una cantidad de usuarios que marcó records en todo el mundo. América Latina y Colombia no fueron la excepción a este fenómeno.

Datos sobre el crecimiento del mundo gamer a nivel mundial

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora norteamericana Boston Consulting Group (BCG), la industria de los videojuegos viene presentando, año a año, un nivel de crecimiento constante de un 8 por ciento anual. Desde el 2018 a la fecha, se estima que este sector aumento sus ventas en más de un 40 por ciento, y se espera que en los próximos años este incremento se amplié aún más.

Juegos como el Fortnite, League of Legends (LoL), Among Us, FIFA y otros que componen el grupo de los denominados eGames o eSports, se vieron impulsados tanto por el mayor tiempo que las personas pasaron en sus casas, como por el uso de redes sociales. Cada vez más influencers, a través de plataformas de streaming como Twitch, compartieron sus partidas en vivo junto a millones de seguidores, instalando una cultura gamer que suma día a día más adeptos. Figuras del ámbito del deporte, como el reconocido ex jugador de fútbol argentino. Sergio “Kun” Agüero, fueron también parte de este crecimiento.

En medio de este auge, distintas ediciones de juegos de video antiguos también recibieron una atención que los hizo renacer. El videojuego multijugador, y las consolas y juegos vintage, como los videojuegos de Mario Bros, Wonderboy, Counter Strike, Age of Empires, tanto de PC como de Arcade, volvieron a obtener la fama que supieron tener décadas atrás. Tanto fue su nueva popularidad que se organizaron eventos, meet ups y campeonatos online con transmisión en vivo, una enorme cantidad de participantes y millones de visualizaciones que captó la atención de grandes compañías a nivel mundial.

¿Cómo creció en Colombia la industria de los videojuegos?

Al igual que en el resto del mundo, en América Latina y en el país cafetero, el boom de los juegos de video no se quedó atrás.

Newzoo, un portal digital que trabaja en la elaboración y difusión de datos del mercado gaming a nivel mundial, afirmó que hoy en día existen 289 millones de personas en Latinoamérica que utiliza de manera cotidiana distintos tipos de videojuegos. Esto alcanza, aproximadamente, al 10 por ciento de los gamers en el mundo.

Si bien México, Brasil y Argentina constituyen los 3 países líderes de este mercado, Colombia no se queda atrás.

Logitech G, una empresa que se especializa en el desarrollo de tecnología para la industria gamer, presentó un informe que afirma que cerca de veinte millones de personas en Colombia hoy se consideran jugadora de videojuegos. En la misma investigación, la compañía multinacional, que cuenta con sedes en distintos países de la región, consideró como “sustancial” el impulso que la pandemia, brindó a las ventas en el sector, alcanzando, en el 2020, primer año de la circulación a nivel mundial del Covid-19, un crecimiento de un 15 por ciento. Este aumento produzco que la cultura gamer haya generado 480 millones de dólares en un año.

Tipos de consolas y videojuegos: el fenómeno FIFA 22

El crecimiento de la industria gamer presenta una amplia gama de ofertas tanto en consolas como en videojuegos.

Las marcas más reconocidas de forma internacional, como Xbox, PlayStation y Nintendo, tienen en venta y circulación distintos tipos de consolas – desde sus últimas versiones hasta las consolas de videojuegos antiguas – y del control de videojuegos, con cables incluidos o inalámbricos, en diferentes formatos y colores. Además, producto de las nuevas modalidades de juego online, surgieron nuevos accesorios para la PC y consolas, como auriculares con micrófono, soportes para celulares o cámaras, baterías recargables, entre otros productos.

Entre las consolas multijugador, en el mercado se destacan aquellas con juegos retro y clásicos, de 8 bits, que pueden conectarse directamente al televisor y cuentan con más de 800 juegos diferentes integrados. También están siendo cada vez más populares las consolas portátiles, de mano, con distintos formatos posibles tanto de juegos como de música y video.

Una de las novedades en el mundo gamer es la nueva versión del clásico juego de fútbol llevado adelante hace años por la empresa EA Sports. El FIFA 2022, que semana a semana presenta novedades de acuerdo a la actualidad de las distintas ligas de fútbol, fue el juego de video más vendido el año pasado en Europa y uno de los más solicitados en todo el mundo.

Desde fines de febrero y hasta el 30 de marzo, se está desarrollando el torneo virtual FIFA 22 Legacy Cup, la mayor competencia gaming de América Latina, llevada adelante por Mc Donald´s, con más de 20 mil participantes. Este alto número de competidores de la región se da incluso a pesar de que, por problemas de licencia, el juego de fútbol más famoso del mundo, no incluyó dentro de sus equipos a las selecciones de ocho países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En esta nueva versión del FIFA, no se encuentran las plantillas de Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Ecuador.

Y vos, ¿qué estás esperando para ser parte del mundo gamer?