Hernán Torres: “Son 5 finales”, “no soy el sabio” y “el grupo humilde”

Deportes Tolima llegó a la definición de otro título con Hernán Torres quien en rueda de prensa sacó chapa por su exitoso nuevo ciclo en el club.

Es que, sí, volvió a llevarlo a la final de la Liga BetPlay. Es la tercera consecutiva pero no las únicas finales a las que ha llegado: “Son 3 finales seguidas en la Liga, una en la Copa y otra en la Superliga. Son 5 finales”, hizo énfasis al responder sobre el rendimiento de Deportes Tolima bajo su mando recientemente. Buscan el que sería su tercer título.

Hernán Torres en rueda de prensa

– “A la afición le digo que tiene un grupo humano comprometido, luchador, ganador y que quiere seguir buscando objetivos grandes. Mis jugadores le ponen el pecho a la brisa y eso ha sido muy importante para realizar la campaña que el Tolima ha hecho”.

– “Es un trabajo en equipo. No puedo decir que yo soy el sabio porque es mentira. Es el grupo humano el que lucha y saca la cara por nosotros partido a partido. Hemos tenido muchas dificultades pero este grupo se ha sabido recuperara todo. Este grupo ha sido humilde, calladito, muela y trabaje para conseguir resultados”.

– “Como tolimense, es un orgullo dirigir 400 partidos. Soy ibaguereño a mucho honor y a mucho orgullo. Me siento muy contento. Acá inicié mi carrera como jugador y como técnico. Hoy estoy consolidado como técnico y no es fácil dirigir 400 partidos. Hemos visto pasar mucha agua debajo del puente, vivir muchas situaciones y me llena de mucha alegría que me hayan reconocido eso”.

– “Sergio Mosquera está incapacitado y dijo que jugaba. Jugó, se paró, casi no había hecho nada de trabajos en campo pero dijo que jugaba porque el equipo lo necesita. Lo hizo muy bien. Marcó el gol que nos dio la posibilidad de estar en la gran final, así que por eso hablo del sacrificio y el querer jugar pese a los problemas. Son varios jugadores los que lo han hecho”.

La rueda de prensa de Hernán Torres (Dimayor)