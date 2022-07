El paso de los futbolistas del Tolima por la tienda de Flamengo

No pasó inadvertida esa imagen de algunos futbolistas de Deportes Tolima luego de la caída histórica ante Flamengo en la Libertadores.

El equipo ibaguereño se despidió de la Libertadores 2022 sufriendo una durísima goleada. Perdió con Flamengo por 7-1. Así que fue 8-1 en el global. Y en el día del regreso del plantel a Colombia, a algunos de sus jugadores se les vio en Nação Rubro-Negra, la tienda oficial de productos del cuadro brasilero en el aeropuerto de Río de Janeiro.

Fue él quien compartió la imagen en la que se ve a futbolistas de Deportes Tolima en la tienda. Se les ve a Michael Rangel y Rodrigo Ureña en la tienda de Flamengo. Y eso que para muchos puede parecer normal, tomó cierta relevancia en las redes sociales. Algunos lo han tomado como motivo de burla o crítica.

Meu amigo @gustavo_andef registrou jogadores do Tolima comprando produtos do Flamengo em loja oficial no aeroporto antes de retorno para Colômbia #gefla pic.twitter.com/JaGdSC2uT6

— Cahê Mota (@cahemota) July 7, 2022