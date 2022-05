Todo lo que tapó Humberto Acevedo ante Once Caldas

Atajada tras atajada. El arquero samario de Deportivo Cali se lució en el Palogrande ahogando el grito de gol de Once Caldas en más de una ocasión.

Nueva oportunidad para el canterano como titular. La decisión del DT Rafael Dudamel para este juego en Manizales pasó por tener cierta rotación en el plantel. Así que no estuvo Guillermo de Amores, quien venía de ser titular ante Always Ready en La Paz. Esta vez el turno fue para Humberto Acevedo, quien también sabe responder y muy bien. En Manizales los hinchas del Once Caldas los tienen claro.

Las atajadas de Humberto Acevedo ante Once Caldas ( Win Sports

➕ ¡Bombazo de Ayron del Valle pero responde Acevedo! 💥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/xET4WRDQTG — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 1, 2022

➕ ¡De nuevo llega Once Caldas y de nueva Acevedo salva su arco! ❌#LALIGAxWIN pic.twitter.com/f9q1yYF0uf — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 1, 2022