Sorpresivas declaraciones de Michael Ortega por su salida: “Tuve problemas con Dudamel”

La primera salida del plantel de Deportivo Cali para 2022-2 fue la de Michael Ortega. Y más allá de su mensaje de despedida, dejó estas sorpresivas palabras.

En entrevista con Pacho Vélez en La Banda Deportiva, el futbolista canterano y campeón con el club, que rescindió contrato a 6 meses del final, habló de su salida y su futuro. No tiene claro en dónde jugará. Todavía no hay algo concreto por él, más allá de un interés de Alianza Petrolera. Lo que sí confirmó fue el problema que tuvo con Rafael Dudamel.

Las declaraciones de Michael Ortega

“Me faltaron minutos y confianza. Tuve pocos partidos de titular. Las veces que entraba lo hacía bien; faltó respaldo del cuerpo técnico hacia mí. Tuve varios acercamientos con Dudamel. Estuvo mal. Uno no debe preguntar por qué juega o por qué no; hubo problemas personales al final. No se llegó a limar asperezas. Fue solo con el técnico. Con mis compañeros nunca me metí. Ellos no se esperaban la decisión. Tampoco los directivos. Quedé bien con todos ellos (…). Me sorprendió tener problemas con Rafa y creo que a él también”.

La carta de Michael Ortega en la despedida de Deportivo Cali

“Llegó el momento. Me despido sin saber cómo pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali.

Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca.

Me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir CAMPEÓN con el ‘Súper Depor’ con ‘El Glorioso’, con este “verde azucarero” que siempre llevaré dentro de mi corazón.

En el Deportivo Cali crecí y seguirá creciendo, no solamente como jugador sino como persona y pude brindarles lo que mejor sé hacer en la vida: jugar fútbol.

‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar’. Esa ha sido la historia de mi vida y en estos momentos, toca continuar….

Quiero darle gracias al patrimonio más importante que tiene el equipo que es su hinchada, a los directivos, departamento médico, a mis compañeros, a mi familia, amigos y a todas las personas que siempre estuvieron conmigo en los momentos buenos y en los no tan buenos.

Partiré con la convicción de haber hecho bien las cosas y haber dado lo mejor de mí, como el ‘buen hijo’ que sale de su hogar, mi hogar, el Deportivo Cali.

Espero que sea solo un “hasta luego”, para mí es una despedida con sabor agridulce. Me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad dep