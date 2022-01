Rodallega: charlas confirmadas con Deportivo Cali y su primera respuesta

Deportivo Cali sí está interesado en el regreso de Hugo Rodallega. Confirmado. ¡Ya lo llamaron! Así está la situación con el atacante que ya fue campeón con el equipo.

Fue en 2005 con él como uno de los referentes de ataque. Recién empezaba su carrera. Estaba consolidándose en el fútbol colombiano y de qué forma. Hizo parte de la coronación del cuadro verdiblanco con Pedro Sarmiento como DT y un equipo que tenía, entre otros, a Blas Pérez, Darío Caballero, Jámison Olave, Nelson Rivas, el Cocho Patiño, Álvaro Domínguez, Geovanni García y Jaime Riveros. Ahora se plantea la opción de su regreso.

Las charlas entre Hugo Rodallega y Deportivo Cali

La intención de que tenga un nuevo ciclo en el club ya se la hicieron saber. Del equipo que dirige Rafael Dudamel recientemente salió Hárold Preciado. Buscan un goleador y en este caso Hugo es una de las opciones. Tiene 36 años y está vigente, marcando en Brasil con la camiseta de EC Bahía. Para 2022 está en la Serie B con contrato vigente hasta finales de junio.

En entrevista con Antena 2 Cali (RCN Radio), Hugo Rodallega confirmó los diálogos: “Me hace sentir orgulloso que tantos equipos en Colombia siempre estén interesados en contar conmigo para sus proyectos. Me siento afortunado. Ahora mismo puedo decir que sí hubo un acercamiento de algunos directivos de Deportivo Cali, pero de ahí no ha pasado. Han sido simplemente unas conversaciones”, dijo.

¿Lo convenció lo charlado? “No depende de si me haya gustado lo que me dijeron o no. El tema es que tengo contrato vigente en Bahía, así que ya sería un tema más entre clubes para arreglar mi salida; creo que la salida la manejan entre clubes y directivos. Ellos sabrán cómo se hacen ese tipo de negocios. No tengo ningún conocimiento de cómo es la gente de Bahía para ese tipo de situaciones”.

Finalmente, sobre volver a Deportivo Cali, dijo: “Tengo a mi esposa, mis hijos. Tengo una familia grande con la que tengo que contar con la opinión de ellos y analizar el tema de su educación. Eso es fundamental. Ahora están a mitad de curso en su año lectivo en la escuela. Habría que analizarlo. No estoy cerrando la puerta ni diciendo que sería algo muy difícil. Me llama la atención volver a jugar en mi país. Lo he manifestado cantidades de veces. Estoy esperando que se dé el momento perfecto y cuando llegue, sea ahora o después, voy a estar contento y orgulloso de tener la oportunidad de jugar de nuevo en Colombia. Quedamos de charlar en los próximos días”.