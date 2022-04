Respuesta del Comité al “sé que esto acorta mis días en el club” de Dudamel

Dudamel fue claro tras la caída de Deportivo Cali ante Águilas Doradas. “Estos resultados adversos hacen que mis días estén contados en el club”. Y, para sorpresa de muchos, así responden los directivos.

El primero que habló públicamente del tema fue Luis Fernando Mena, el vicepresidente del Comité Ejecutivo. Lo hizo en entrevista en el Súper Combo del Deporte (RCN Radio). Habló menos de 24 horas después del juego y la rueda de prensa en la que el DT dejó esa manifestación, en un semestre en el que han escaseado los resultados positivos. Todavía se esperan en la Copa BetPlay y la Libertadores.

La respuesta del vicepresidente a la frase de Dudamel

“Nosotros no podemos seguir en esa de cambiar técnicos y cambiar técnicos porque nunca vamos a lograr una identidad futbolística. Tenemos que recuperar la identidad que él nos mostró para llegar a campeones. Hemos estado en momentos duros. Toda la columna vertebral de adelante hasta la defensa se nos desacomodó y armar un equipo otra vez no es fácil. Se fueron muchos y volverlo a armar cuesta tiempo. Y sobre todo armarlo con una situación económica dura es aún más difícil. Estamos apostándoles a los muchachos y día a día les vamos a apostar más y más. El semestre entrante le vamos a apostar a la cantera como sea”, fue lo primero que dijo el vicepresidente sobre el tema.

Y agregó: “Simplemente no se nos están dando las cosas. Eso le pasa a cualquier equipo. Tenemos un bache. Se nos negó la cancha. Se hace todo muy bien pero las cosas no nos están saliendo. No es una disculpa. Nosotros no estamos eliminados de la Copa. Podemos darle vuelta al marcador. Estamos muy concentrados en la Libertadores. Le estamos apostando duro a figurar en la Copa”.

Finalmente y en respuesta concreta a lo dicho por Dudamel en rueda de prensa (“Quiero decirle a la gente que no soy indiferente a esta situación. Siento una gran vergüenza y sé que esto acorta mis días en el club”), Luis Fernando Mena dijo: “Si Dudamel habla de dar un paso al costado, es él. Nosotros no. Nosotros respaldamos al profesor”.