Rafael Dudamel y la promesa a Michael Ortega que ya está cumpliendo

El regreso de Michael Ortega a Deportivo Cali ha tenido su momento más emotivo con el gol a Águilas Doradas. Se dio en su cuarto partido con Rafael Dudamel como DT. El venezolano llegó con un plan especial para él y una promesa.

Luego del tanto en Rionegro los dos han hablado del tema. Primero lo hizo el DT. En rueda de prensa lo contó: “Cuando nosotros llegamos al club, en las primeras semanas activamos un plan de mejoramiento físico para él. Él nos mostraba mucha inquietud porque no estaba en los convocados y se sentía excluido pero no bajaba los brazos. La intensidad en cada una de las sesiones le llevaban a mejorar. Entendió que debía mejorar su enfoque en fútbol y que físicamente debía mejorar para estar en plenitud de condiciones para el equipo. Hoy el gol ha sido recompensa a su trabajo y su esfuerzo”.

El día después ha sido Michael Ortega el que ha hablado del tema. En entrevista en el VBAR (Caracol Radio) también dio detalles de ese plan de Dudamel. “Él ha cerrado esa línea que hay entre técnico y jugador. La ha abierto como si fuéramos amigos… He tenido buena comunicación con el profe Dudamel. Desde que llegó he tenido esa confianza de poder hablar. Me prometió subirme al máximo nivel, tenerme ahí y he cogido su mensaje. En los minutos que voy a estar disponible voy a dar lo mejor para el equipo”, dijo.

Y más sobre Dudamel, dijo: “el profe quiere ir a cualquier cancha a jugar, él no se esconde como algunos hinchas creen. Está en un equipo que sabe que es grande y tiene que ir a ganar siempre”. Con él al mando se ha mantenido la posibilidad de clasificación a cuadrangulares. Es algo para lo que se seguirá jugando y en lo que Michael Ortega será clave.

“Estoy ahí para el bien del equipo y los días que me necesiten tengo que dar lo mejor de mí. Esta es una institución que quiero mucho, me ha dado todo y quiero aportar”, concluyó el canterano que volvió a marcar con la camiseta verdiblanca luego de 11 años.

El mensaje de Michael Ortega tras su gol con Deportivo Cali