Rafael Dudamel se mantiene en lo que dijo: “Atentaron contra nuestro trabajo”

Luego de las polémicas declaraciones de Rafael Dudamel , DT de Deportivo Cali, tras el juego ante Atlético Nacional por Copa BetPlay 2021, este viernes volvió a hablar al respecto.

Lo hizo en entrevista para el Vbar Caracol y allí se refirió a lo que dijo en ese entonces contra el arbitraje que según él, “los perjudicó”. también hizo énfasis en el comentario que arrojó contra el periodismo deportivo colombiano.

+ Deportivo Cali, firme entre los 8 a 4 jornadas del final

“Yo elevé la voz, en nombre de una institución, porque atentaron contra nuestro trabajo y esfuerzo” . Sobre lo segundó, el estratega venezolano dijo que “todos los periodistas tienen todo mi cariño, admiración y respeto, solo que no se debe perder la objetividad y además yo en ningún momento generalicé”.

Por ahora, Dudamel asumirá la fuerte sanción que le impuso la Dimayor por dichas declaraciones y Dudamel, la cual deberá pagar cuatro fechas de suspensión y una multa de 3.406.973 pesos. Dicha sanción de deberá cumplir en Copa BetPlay y no en Liga.

Las declaraciones de Rafael Dudamel tras la eliminación en Copa BetPlay ante Atlético Nacional

“Me invade un sentimiento de orgullo, satisfacción por el trabajo de todo el plantel, se han entregado al máximo contra un rival de mucha calidad y buenos argumentos, quiero felicitar a Nacional y su entrenador, se lo he dicho personalmente”.

“Los enfrentamos con convicción y ambición, hemos competido en ambos partidos, lo único con lo que no pudimos fue contra el arbitraje, en Cali y hoy con la pelota que da claramente en la mano del jugador de Nacional, me deja un poco de tristeza porque acá no solo perjudican a la institución, sino que a todo el fútbol colombiano, no somos los encargados de resolver este tipo de situaciones sino son los dirigentes”.

“Con lo único que no hemos podido es contra el arbitraje”, “Tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor Ortega me dijo a mí que la pelota no le había dado en la mano sino en la parte abdominal al jugador”, “Felicitaciones a Atlético Nacional. No necesitaban de este tipo de ayudas porque son un equipo muy competitivo” y “(…) cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación”.