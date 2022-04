¿Qué pasó en la salida de Agustín Vuletich?

Cuando Deportivo Cali pasó a perder con Fortaleza CEIF, se hizo el cambio. Afuera Agustín Vuletich y entonces las reacciones en el estadio.

Eso fue al minuto 54. Fortaleza acababa de marcar el 1-2 a través de un remate de Jaime Alvarado y la reacción que intentó llegar de parte del cuerpo técnico estuvo en los cambios. Se dieron dos a la vez. Afuera Agustín Vuletich y Christian Mafla. Adentro Hárold Santiago Mosquera y Teo Gutiérrez. El primero en retirarse fue el argentino que así llegó a 9 partidos sin marcar. Todavía no hizo su primer gol con el cuadro verdiblanco.

La reacción en el estadio a la salida de Agustín Vuletich

El atacante se retiró del campo yéndose de prisa y desatando varios silbidos. Hay inconformidad de algunos aficionados con su rendimiento. Es el delantero que llegó como solución a la falta de gol y todavía no lo ha sido. Es más, ¡hasta falló un penalti! El DT le ha dado varias posibilidades sin lograr todavía tener su mejor rendimiento. Por eso la desaprobación de algunas de las personas en el estadio que, curiosamente, también tuvo respuesta.

Varios otros desaprobaron los silbidos. Es más, hubo aplausos para él. Más allá de no haber anotado todavía, le valoran el esfuerzo y la adaptación que está teniendo en el equipo. Todavía no es momento de tomar partido. Al menos es lo que parecen expresar. Con el difícil momento en los resultados del equipo, lo ideal es no irse contra los futbolistas. El caso de Agustín Vuletich divide opiniones.