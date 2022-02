Pepe Sand: del fallido regreso al Cali al debut con gol en Lanús

Arrancó la Liga Profesional en el fútbol argentino y en el primer partido de Lanús, hubo gol de Pepe Sand. Vigencia total a los 41 años.

Por algo el Club Atlético Lanús no quería desprenderse de él. Cuando Deportivo Cali intentó su regreso hace una semana, la respuesta fue clara. No había chances de eso. Allí es pieza clave. Es goleador y referente, además de tener contrato hasta mitad de año y la posibilidad de llevarlo a diciembre. Así que aunque el deseo fuera el retorno al cuadro verdiblanco, no se daría.

Pepe Sand en 2022: debut y gol a los 44 minutos

El atacante ídolo en Lanús fue titular. Así lo consideró el DT Jorge Almirón. Confía en él para su 11. Es un referente y volvió a demostrar la razón. Fue partido ante Barracas Central que terminó 2-0. El primer tanto lo hizo José López a los 31 minutos y el segundo lo anotó Pepe Sand a los 44 tras asistencia de Víctor Malcorra.

Con dicho tanto, ahora la estadística de Sand dice que acumula 27 participaciones en los recientes 39 partidos de Lanús en la Liga. ¡Anotó 22!

El gol de José Sand a Barracas Central