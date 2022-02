Menosse: el apoyo al Cali en la Superliga y su versión del porqué se fue

Deportivo Cali fue campeón jugando en Ibagué con Hernán Menosse en cancha. Hoy, a la distancia, el uruguayo envía su voz de aliento.

Lo hizo en privado con varios de los amigos que tiene en el plantel del cuadro verdiblanco y también públicamente en la entrevista que dio para el VBAR (Caracol Radio). Actualmente en el plantel de Peñarol, el zaguero que hizo parte de la décima estrella jugando la mayoría de partidos y siendo titular en la final en Ibagué, Menosse dice tener solo buenos recuerdos de su paso reciente por el conjunto caleño.

Hernán Menosse hablando sobre Deportivo Cali y la Superliga

-“La final en Ibagué es un lindo recuerdo, ojalá que hoy los excompañeros puedan tener una linda noche como la que tuvimos ese día”.

-“Tengo una buena imagen, un buen recuerdo de ellos (compañeros en Deportivo Cali). Siempre estoy hablando con muchos, escribiéndoles y deseándoles suerte para el partido de hoy. Lo de ahora son circunstancias del fútbol”.

-“Cuando estuvimos ahí también pasamos por una mala racha. Ojalá esta noche empiece a cambiar y puedan empezar la buena racha que los deje en la pelea, hoy ganando el título y en Liga tratar de arrimarse. Todavía quedan partidos por delante”.

-“Estaba muy contento en Cali, a gusto en la ciudad. Recibí una propuesta para regresar a mi país. Me ofrecían 2 años de contrato. Siempre mi sueño y mi objetivo era jugar en el club del que soy hincha y en el que siempre soñé jugar. Llegó esa propuesta. Yo solo había pedido en el Deportivo Cali 2 años de contrato y no me lo habían dado. Llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato. Fue un poco extraño, pero la verdad que salí por la puerta grande. Contento de poder lograr uno de mis sueños: jugar en Peñarol”.

Lo que dijo Hernán Menosse en Caracol Radio