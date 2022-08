“Lo que puedo sufrir en otro lado, ¿por qué no lo sufro en el Cali?”

Frase de Máyer Candelo al contar las razones que lo llevaron a tomar la opción de dirigir a Deportivo Cali en el difícil momento en el que llegó.

Recordemos: Deportivo Cali inició el semestre con Rafael Dudamel como DT. Estuvo un solo partido (vs. Melgar en la Sudamericana). Luego tuvo a Ítalo Cervino encargado y en la elección del nuevo cuerpo técnico, eligieron a Máyer por encima de la opción de Hárold Rivera. Pasó a ser su segunda oportunidad como entrenador de un equipo profesional, tras la que tuvo en la B con Cortuluá.

¿Qué dijo Máyer sobre dirigir a Deportivo Cali?

Lo dijo en entrevista en Caracol Radio previo al partido con Millonarios: “Soy de oportunidades y no de experiencias. La experiencia no existe si no te dan una oportunidad. Te digo porque estoy en Deportivo Cali. En Bucaramanga y Patriotas tendría la misma presión”, empezó diciendo en el diálogo con la periodista Salomé Fajardo.

Y agregó: “Jaguares, Pasto, Alianza. Son muchos que estamos en nivel, entre comillas, de lo mismo: mal rendimiento deportivo, unos peleando la baja y otros que económicamente están mal. El Cali la única diferencia que tiene hoy es el nombre. Somos un grande del país, campeones, históricos, con infraestructura gigante, un ejemplo de club en Colombia. Entonces dije: lo que puedo sufrir en otro lado, ¿por qué no lo sufro en el mío?”.

Máyer llegó y efectivamente ha tenido momentos desagradables respecto a los resultados. ¡El equipo no ha ganado con él al mando! Son 5 partidos con 4 caídas y un empate. Ese único punto que logró lo sumó en condición de local enfrentando a Independiente Medellín (2-2). Los demás compromisos fueron caídas ante Deportes Tolima (2-0), Deportivo Pereira (2-1), Envigado (0-3) y Millonarios (4-2). Va por primer triunfo y la primera oportunidad la tendrá jugando en condición de local ante Deportivo Pasto.