Máyer: la inspiración de Lillo, su metodología y advertencia a los jugadores

El proceso de Máyer como DT de Deportivo Cali avanza. Dirige con una idea basada en los entrenadores que más aprendió. Habló de Lillo y de Gareca, por ejemplo.

Son dos de los varios que tuvo a lo largo de su extensa y exitosa carrera. Con Juan Manuel Lillo compartió en Millonarios y con Ricardo Gareca estuvo en Universitario (Perú). Dentro de la entrevista que tuvo en ESPN, habló de ellos pero seguramente habrá muchos más. Es su segunda experiencia en el cargo. La tiene al frente del equipo al que suele llamar “el más grande de su corazón”.

Máyer Candelo sobre los entrenadores de los que aprendió

“Acá en Deportivo Cali y en Cortuluá implementé muchas cosas que le aprendí a Juan Manuel Lillo. Lo escuchaba e iba y apuntaba. También le preguntaba. Teníamos una linda amistad. Era un tipo que le gustaba enseñar y darle conocimientos a los demás. Intenté exprimir todo lo que podía y lo sigo haciendo. Constantemente habló con él. He tratado de enseñarles a mis jugadores lo que me enseñaron a mí para hacerles la vida más fácil, que rindan más y nos ayuden a ganar partidos con más facilidad. Me encantaba como entrenaba Gareca. Lo analizaba mucho. Él me iba enseñando mucho también. Fui apuntando de los técnicos que les gustaba el balón”, dijo en ESPN.

“Mi metodología es del amor, el respeto y la libertad”

En eso también se basa el estilo de trabajo que tiene Máyer Candelo. Lo está implementado en el cuadro verdiblanco. Se lo respondió a Andrés Marocco en esa misma entrevista. “Mi metodología es del amor, el respeto y la libertad. El jugador tiene libertad para jugar y expresar su condición, con ciertas reglas que les vamos a poner en su momento”, empezó explicando.

Y agregó: “Mi idea es de posesión de pelota, pero no que sea de llevársela solo sino de buscar sociedades, triangulaciones y que entre menos la tengamos, más rápido va a ser el juego y más dinámico, para poder lastimar al rival”. En eso está trabajando día a día. Es mucho de lo que hizo en sus años como futbolista y que ahora pretende enseñar. Sus entrenamientos están enfocados en eso. Así quiere que juegue Deportivo Cali para recuperar la senda del triunfo.

¡Escúchenlo! Mayer #Candelo: "Los colombianos hemos cometido un error al querer copiar todas las metodologías" Haz parte del debate con el #ESPNF360Colombia. pic.twitter.com/epj7OjN2qb — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 27, 2022

“Les dije a los jugadores que no me gusta el show”

Eso es lo otro que contó. Los futbolistas de Deportivo Cali ya están advertidos. Es algo que con él no va. “Les dije a los jugadores que no me gusta el show, ni el que se lamenta. Uno lo que tiene que hacer es entrar al campo y aportar lo mejor de uno. Mi idea es apoyarlos en lo bueno y en lo malo. No me gusta la gente que entra al camerino a patear el agua, a botar los guayos o culpar al vecino. Lo que no se hace en una cancha, en un camerino no se arregla. Tenemos que seguir trabajando y mejorando”.