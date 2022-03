Rafael Dudamel hizo énfasis en eso tras la caída en el clásico, más allá de que Deportivo Cali está antepenúltimo tras 10 jornadas de la Liga BetPlay.

Sumó 7 puntos de 30 posibles. Es decir que tiene un rendimiento del 23%. De momento solo supera los puntajes de Patriotas (6) y Unión Magdalena (6). Está a 7 puntos del octavo lugar. Llegar al menos a él es el objetivo en esta etapa de la Liga y el entrenador siente confianza para alcanzarlo. Así lo dijo luego del golpe en el clásico que se perdió por 0-1.

Rafael Dudamel y lo que viene para Deportivo Cali en la Liga BetPlay

“Matemáticamente no estamos eliminados. No estamos muertos. Sabemos lo que va a producir esta derrota en nuestra gente. Hoy estamos dando un paso adelante para decirles, con respeto, responsabilidad y como profesionales, que ponemos la cara. No nos escondemos. Por eso aplaudo y admiro la valentía con que ellos han venido a dar la cara después de una gran vergüenza”, dijo.

¿Cómo levantar este equipo? Se lo preguntaron. El venezolano respondió: “Ya buscaremos fórmulas. Lo importantes es que hoy me tengo que quedar con lo hecho en el primer tiempo. En esos 45 minutos el equipo estuvo, fue, estuvo presente el equipo que tanto anhelábamos ver. Con un paso delante de lo que se hizo con Unión y que buscábamos corroborarlo hoy en casa. Después del gol tuvimos 2 o 3 opciones claras contra Graterol, sin la definición correcta, pero el equipo fue intenso y ofensivo, tal cual lo habíamos ensayado. ¿Cómo hacer? Mañana amanecerá y encontraremos, con el favor de Dios, un camino que nos sirva a todos”.

Los 10 partidos que le faltan a Deportivo Cali en la Liga BetPlay 1-2022

Visitante: Atlético Bucaramanga (Fecha 11), La Equidad (Fecha 14), América (Fecha 16), Once Caldas (Fecha 18) y Patriotas (Fecha 20).

Local: Atlético Nacional (Fecha 12), Cortuluá (Fecha 13), Junior (Fecha 15), Águilas Doradas (Fecha 17) y Santa Fe (Fecha 19)

Rueda de prensa de Rafael Dudamel tras el clásico (Dimayor)