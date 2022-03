Más de Humberto Acevedo: “Es Mantilla el que me pega a mí”

Humberto Acevedo, el arquero de Deportivo Cali, luego de decir que “Nacional celebró el empate como si fuera un título”, explicó por qué no debió pitarse el penalti que se convirtió en el 3-3.

Lo hizo en entrevista en El VBAR (Caracol Radio). Fue una jugada sobre los últimos minutos del partido en la que él fue protagonista. El árbitro Jhon Hinestroza sancionó el penalti al considerar que hubo infracción suya sobre Daniel Mantilla. Estuvo convencido de tal determinación, al punto de no requerir la revisión en la pantalla. Lo pitó y dio paso a la jugada en la que Dorlan Pabón puso el 3-3 definitivo.

Lo que dijo Humberto Acevedo del penalti

“Para mí no fue penalti. Lo vi varias veces. Creo que en el momento cuando veo que Daniel Mantilla viene hacia el lugar en el que estoy parado, lo veo y lo que hago es frenarme. Cuando él alza la cabeza y me ve a mí, intenta tirarme hacia un lado. Y cuando veo que viene en velocidad, hasta me volteo para evitar el choque. En ese movimiento él es el que me pega a mí”, dijo.

A final de cuentas eso no fue lo mismo que consideró el árbitro. Se trató del segundo penalti para Atlético Nacional y pasó a ser el segundo gol de Dorlan Pabón. Con ese se empató el partido. El resultado le impidió a Deportivo Cali abandonar la penúltima casilla de la tabla de posiciones. Sumó oro jornada sin triunfo. Se mantiene lejos del objetivo de meterse en los 8.

“Después del partido teníamos desazón. No lo podíamos creer porque al entretiempo dijimos que ganando 3-0 íbamos por más. En ningún momento la idea fue aguantar el resultado sino ir más allá. Salimos al segundo tiempo y enseguida tuvimos una jugada de Teo que pega en el palo. A los 70 minutos era un partido que teníamos controlado. Ellos se nos fueron encima, pero son cosas del juego que a veces no se entienden”, concluyó.

Humberto Acevedo en el VBAR (Caracol Radio)