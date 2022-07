Marco Caicedo y el porqué buscaron a Ítalo Montaño sin el pedido de Dudamel

El presidente de Deportivo Cali dio los detalles de la salida de Rafael Dudamel. Habló del caso Ítalo Montaño y las razones por las que lo contactaron sin hablar con el DT.

Lo respondió en entrevista en Conexión (Win Sports), bajo esta premisa: “Uno debe tener la convicción para armar los equipos desde la parte directiva. Hemos tenido experiencias diversas con el tema de entregarles todas las nóminas a los técnicos. La institución es la que tiene que perdurar en el tiempo. Tiene esa responsabilidad. Ese es un debate de no acabar. ¿Quién debe conformar el equipo: el técnico o el área deportiva?”.

La explicación de Marco Caicedo sobre el caso Ítalo Montaño

“Al jugador no se le había contratado. Se llamó a exámenes médicos. Había hablado con el profe Dudamel y él estaba pidiendo un punta extremo. Yo no estaba de acuerdo. Para mí lo que necesitábamos era un 9. En el área deportiva todos coincidimos, pero él insistía que necesitaba un punta extremo. Sus razones tendrá y no voy a entrar a debatir su sapiencia dentro de su esquema táctico”, fue lo primero que explicó.

Y agregó: “Él pedía un punta extremo y ¿qué hice yo? Salí a buscarlo dentro de las condiciones que podemos desde lo financiero. Se presentó esa oportunidad con este jugador que venía recomendado por unos análisis. Lo llamamos a que presentara exámenes médicos. En ningún momento se contrató, pero creo que ese no es el punto”, dijo.

Aunque sí terminó siendo una situación que incomodó a Rafael Dudamel, el presidente del club entiende que su salida no se dio por eso. “Cuando la pita está estirada y a punto de explotar, llega un momento en que se rompe. Él vino a nosotros bajo el entendimiento que la situación era insostenible”, concluyó.

El presidente de Deportivo Cali en Win Sports