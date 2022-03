Marco Caicedo explotó contra Ímer Machado y la Dimayor

El presidente del Deportivo Cali se mostró enfurecido por la sanción a Teo Gutiérrez y dejó ver que no le gustó el cuerpo arbitral que habrá en el clásico.

Esta semana, desde la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, decidieron sancionar a Teófilo Gutiérrez por haber mostrado las estrellas del Deportivo Cali a la afición del Deportes Tolima en la final de la Superliga 2022. Aún cuando el escudo no tiene mencionadas estrellas estampadas, lo tomaron como un acto de provocación y lo han suspendido con dos fechas en la Liga BetPlay.

El jugador se perderá el clásico vallecaucano ante América de Cali y aunque apelaron la decisión, el presidente del cuadro azucarero se mostró muy enojado con la decisión. En diálogo con RCN Radio, dijo que no espera que cambien la decisión. “Vamos a hacer uso del recurso, pero igual allá no va a pasar nada, el único recurso que tenemos nosotros es salir a los medios y hablar de la incompetencia de los árbitros y la comisión“.

Incluso, llegó a subir el tono de la conversación. “Nos la tienen montada desde que comenzó esta temporada, no nos miden con el mismo rasero, la comisión rebosó la copa con esto. Lo que hizo Hernán Torres y lo que hizo Ibargüen fue peor y no pasó nada, no hay que dar papaya tampoco, pero no podemos ser la ‘güeva’ del paseo, no nos pueden coger de pendejos“.

Además, fue consultado sobre tener cuerpo arbitral vallecaucano en el clásico. “Esperamos que el juez designado sea imparcial, con (Carlos) Bentancur tuvimos un par de situaciones también en un clásico donde nos pitó un penal y nos sacó de las finales hace dos años. Vamos a jugar el clásico bajo protesta“.

Por último, dijo que el gran problema del arbitraje del fútbol colombiano recae en Imer Machado, quien está al frente de la Comisión Técnica del VAR. “Yo creo que el Dr. Fernando Jaramillo es un caballero, Ramón Jesurún es un hombre pro-fútbol colombiano; el problema del fútbol colombiano se llama Imer Machado“.