Lo último sobre Teo, Deportivo Cali y Peñarol: ¡Decisión tomada!

Movimientos de última hora por el cierre del mercado de fichajes en el fútbol uruguayo. Peñarol buscó a Teo Gutiérrez. Parecía adelantado, pero no lo cerró.

Negociaron. Así fue. La intención del cuadro uruguayo, luego de perder la opción de fichar a Dayro Moreno, era la de buscar a Teófilo. Trascendió lo que habían acordado. Efectivamente estaba la opción de su fichaje, más allá del contrato firmado que tiene con Deportivo Cali, que va hasta finales de 2023. Eso sí, más allá de haber adelantado algo con él, no había nada en ese sentido entre los clubes.

¿Cómo se definió el tema con Teo Gutiérrez?

Conocida esa posibilidad, hubo reunión del Comité Ejecutivo con el futbolista. La postura era clara. Desde el club hicieron énfasis en la obligación del pago de la rescisión para que pudiera darse su salida. Y esa, claro, significa un monto importante de dinero. Si es que el jugador o algún club pretende que el contrato termine ahora, debe pagar una elevada cifra.

Eso en este caso no se dio. No hubo pago ni intención de eso. Sencillamente la decisión final de Teo Gutiérrez fue la de dejar pasar esa posibilidad. No aceptó la propuesta de Peñarol. Se quedará en Deportivo Cali. Es el capitán y referente de un plantel que ahora dirige Máyer Candelo. De hecho ya jugó el primer partido con él como entrenador y terminó expulsado.

Queda a la espera de la sanción por esa tarjeta roja recibida en el duelo ante Deportes Tolima para conocer cuándo podrá volver a jugar. Hay que recordar que la Liga BetPlay es el único certamen que le queda al cuadro caleño en el año.

Lo que se dice en Twitter de la decisión de Teo

Teofilo Gutierrez no quiso arreglar al final con @OficialCAP y se queda en el @AsoDeporCali 😉 pic.twitter.com/vhMBF12YRQ — Felipe Espinal (@espinalpipe) July 15, 2022

AHORA | Teófilo Gutiérrez no vendrá a jugar a Peñarol. Tras una charla con directivos de Deportivo Cali hace 1 hora, decidió quedarse en el club colombiano. https://t.co/sEv5BJ08kx — Mariano Durán (@MarianoDuran95) July 15, 2022