Le molestó el 0-3… ¡y se ofreció a volver gratis!

Ese resultado en su estadio ante Envigado hizo que varios canteranos se expresaran en redes sociales. ¿¡Qué tal la propuesta del Carachito Domínguez!?

Él, formado futbolísticamente en la cantera verdiblanca a principios de los 2000 y debutando profesionalmente a los 18 años en 2005, es un hincha más. Sigue activo como futbolista. Actualmente juega en la B con Boca Juniors. Tiene 35 años y también la intención de tener una oportunidad más con la camiseta verdiblanca con la que jugó por última vez en el 2010.

Los mensajes del Carachito luego del 0-3 con Envigado

Fueron un par, compartidos en sus redes sociales: “Amo a mi equipo! Pero necesitamos más guerreros!! Esta camiseta es muy grande. Vamos mi Cali!”, fue el primero. Se refirió a la necesidad que está teniendo el equipo que actualmente usa Máyer Candelo en la cancha. Ya son 4 juegos con él, sin triunfos y con un solo punto sumado.

El otro mensaje fue: “Si me llaman me voy gratis! Quiero ver a mi equipo ganar y con ese gran técnico que tienen hay que aprovecharlo y matarse por esa camiseta!”. Ahí estuvo de nuevo la propuesta. Lo ha dicho anteriormente y lo ratificó en este difícil momento de la escuadra. ¡Quiere volver y no le interesa el dinero! Claro, en este momento no podría hacerlo ya que está inscrito disputando el Torneo BetPlay con Boca Juniors, además de tener contrato vigente. Quizá más adelante.

Carachito Domínguez en Deportivo Cali y el resto de su carrera

Tuvo dos etapas en el cuadro verdiblanco. Debutó y enseguida pasó a Real Cartagena a préstamo. ¡Fue rival del Cali en una final de Liga! Luego regresó y se quedó hasta el 2010, sumando poco más de 100 partidos con el equipo del que es hincha. Se fue a jugar a Millonarios para, posteriormente, tener chances en el exterior. Estuvo en Argentina con Estudiantes LP y Newells Old Boys; y en Chile con Colo Colo.

Volvió al fútbol colombiano para 2013. Jugó con Junior y Millonarios, sumándole 3 títulos más a su palmarés. Además jugó en Alianza Petrolera y Cortuluá. Actualmente está en Boca Juniors de Cali.