¿La verdad de la ausencia de Teo en Selección Colombia? Ojo a esta versión

Con las derrotas de la Selección Colombia llegan los cuestionamientos y versiones de cosas que estarían ocultas. El tema Teo Gutiérrez tiene un nuevo capítulo.

El atacante que hizo parte de la Tricolor en un momento importante, siendo relevante en la clasificación a Brasil 2014 y también disputando esa Copa del Mundo, hoy en día no está en los planes del equipo. El nivel que tuvo en Deportivo Cali el segundo semestre de 2021 hizo que varios hinchas y periodistas se preguntaran las razones. ¿Qué pasa con Teo? Reinaldo Rueda dio algunos argumentos y se mantuvo en la decisión de no convocarlo.

El periodista JJ Miranda y su versión sobre Teo Gutiérrez en la Selección Colimbia

Hablando en el programa “Lo Mejor de la Fecha” en Win Sports, el periodista John Jairo Miranda dijo tener la respuesta de una fuente interna de la Selección Colombia que le explicó la verdad sobre las ausencias de Teófilo en las convocatorias, ahora que el equipo perdió con Perú y Argentina. En conclusión, se trataría de “no dañar la armonía del grupo”.

“Voy a contar la historia rápidamente. Hace varias semanas vengo preguntándole a alguien que está dentro de la Selección Colombia por qué algunos jugadores de alto nivel en la liga local no han sido llamados a la convocatoria de Reinaldo Rueda, particularmente el caso de Teófilo Gutiérrez”, empezó informando.

Y agregó: “Me dijo: ‘Reinaldo quería a Teófilo Gutiérrez en la Selección, sentía que era un aporte importante para convocatorias anteriores. Sin embargo, recibió de dentro de la Selección la voz de algunos integrantes que le dijeron: Profe, no cabe, no lo queremos, no nos hace bien y no nos gusta‘; Reinaldo, que es un técnico democrático, que no es un tirano, que no impone, dijo: ‘No voy a reventar el grupo y voy a mantener la mediana armonía que hay’. De ahí entenderán la incoherencia de las palabras de Reinaldo hacia Teófilo Gutiérrez”, concluyó.