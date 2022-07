“La disculpa” de Dudamel: “Él sabía que estaba en situación de insostenibilidad”

Lo último sobre la salida de Dudamel de Deportivo Cali llegó por parte del presidente, Marco Caicedo, refiriéndose al episodio con Ítalo Montaño como “una disculpa”.

Eso terminó siendo lo último del DT venezolano en el club. Él tomó como un irrespeto a la figura del entrenador, el hecho de que en el Comité Ejecutivo se decidiera intentar ese fichaje sin su visto bueno. Por tal razón, luego del compromiso ante Melgar de la Sudamericana, pidió una reunión con los directivos para llegar a un acuerdo. Lo hubo. Así se dio su salida y de eso ahora habló públicamente el presidente.

Lo que dijo Marco Caicedo de la salida de Rafael Dudamel

Lo explicó en una extensa entrevista en Deportes sin Tapujos con el periodista Diego Saviola en la que dijo no querer armar controversias y resaltó el agradecimiento que tiene con Rafael Dudamel por lo que hizo en el club. “Organizó la casa y nos dio el título”, aseguró.

Respecto a su salida, así empezó la historia: “En el inicio del año le dimos todo el gusto al profe y ahí estuvo el error. Los técnicos van y vienen pero los jugadores y la institución siguen. Lo analizamos desde el Comité Ejecutivo. Culpa nuestra. No debimos haber hecho eso. No debimos haberle dado el gusto con Sebastián Leyton ni con muchos de los refuerzos que vinieron, aunque sí pasaron los filtros. También hay que decirlo”, fue lo primero. Habló de la posibilidad que se le dio al DT de elegir a los fichajes. Eso lo tomó como un error. Así que para el 2022-2 cambiaron.

“En esta temporada trajimos a Germán Mera. Eso lo hicimos nosotros porque decidimos que en este semestre, a diferencia del pasado, íbamos a volver a lo que nos llevó a ser campeones: nosotros (directivos) conformando el equipo. Ahí vino la gota que rebosó la copa. Esa filosofía que retomamos se sumó a los malos resultados. Los resultados no se estaban dando. Él lo entendió así. El ambiente de tensión se vivía interna y externamente. Esa es la historia”, agregó.

Finalmente y refiriéndose a la polémica con Ítalo Montaño, lo contó de esta forma: “Con el profe hicimos un acuerdo: en la medida en que rescindiéramos jugadores y/o prestáramos y liberáramos algunos cupos presupuestales, íbamos a hacer inversiones. En ese sentido le dije que nosotros íbamos a mover las fichas. Él lo sabía. Le pedí las posiciones. Habló de un central y trajimos a Germán Mera. Creemos que es un acierto. Y luego estaba pidiendo un punta extremo. En el área deportiva no estábamos convencidos de que lo que necesitábamos era eso pero él insistió. Entonces surgió la novela de Dayro Moreno. No se dio y en conversación con él, tuvimos un encontrón. Él no estaba convencido de Dayro e insistió en el punta extremo. Nos dimos a la tarea de buscarlo dentro de las condiciones. Nos presentaron la opción de Ítalo. Vimos posibilidad de potencializarlo. Vimos los videos. Se ve rápido, de buen porte, de buen pie. Quisimos traerlo como el punta extremo que estaba pidiendo. Lo llamamos a exámenes médicos. No sabíamos que estaba con sobrepeso. No se contrató y ahí surge el inconveniente. Esa termina siendo la disculpa. Dudamel sabía que ya estaba en una situación de insostenibilidad por los resultados, no por un jugador. Esos son temas internos que no todo el mundo sabe”.

La entrevista con Marco Caicedo en Deportes sin Tapujos