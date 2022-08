La confirmación del presidente sobre Linda Caicedo

Linda Caicedo, elegida como la Mejor Jugadora de la Copa América Femenina, genera una expectativa sobre su futuro. ¿Deportivo Cali o qué equipo?

Ella hace parte del cuadro verdiblanco desde el 2020. Llegó desde América. Ya hizo parte de un título y jugó otra final con la escuadra en la que sigue teniendo contrato. Luego de lo hecho con la Selección Colombia, surge la duda: ¿En dónde va a jugar ahora? Se lo preguntaron a Luis Fernando Mena, el nuevo presidente del equipo caleño, en entrevista con Los Campeones (Univalle Estéreo).

La respuesta de Mena sobre Linda Caicedo

“Por ahora Linda Caicedo continuará en el Deportivo Cali Femenina. Hoy viajó a Costa Rica para unirse a la Selección Colombia Femenina sub-20 que va a disputar el Mundial de la categoría”. Entonces queda claro que hasta este momento, no hay algún negocio en marcha para un cambio de equipo. Su representante sí ha buscado posibilidades, pero todavía no se ha cerrado alguna. La edad de la deportista (17 años) sigue manteniendo opciones al margen.

Lo que se sabe del futuro deportivo de Linda Caicedo

“Linda todavía está vinculada al Deportivo Cali. Es un excelente club, la han tratado fenomenalmente, al igual que el América. No tengo ningún problema con ninguno. Hasta que ella se vaya a otro club, ella sigue vinculada al Cali. Es una profesional y una persona excelente. Está completamente comprometida con la institución”, fue lo primero que aclaró su representante en entrevista en Deportes sin Tapujos.

Actualmente el equipo está clasificado para jugar la Libertadores 2022. Lo hará el próximo octubre, pero seguramente lo hará sin Linda Caicedo. Resulta que en esas fechas también se jugará la Copa del Mundo sub-17 en la India y, seguramente, ella estará convocada para jugarla.

¿Y después de eso qué?

“Necesitamos que esté centrada en la Selección Colombia. Lo más importante es que Colombia consiga la Copa América. Eso es lo que nos interesa. No quiero ponerla nerviosa ni ponerla a especular por cosas que van a suceder. Ahora necesitamos que gané la Copa América ante un rival muy difícil como lo es Brasil”, empezó diciendo.

Él sí está moviéndose en ese sentido. ¿FC Barcelona? “Llevo las conversaciones con este club desde hace mucho tiempo. Para no infringir las normativas FIFA, no hemos ni firmado, ni hecho nada. Podemos decir que tenemos contactos y que la hemos presentado al FC Barcelona. Sería la primera jugadora colombiana que jugaría allí. Es el club que ha mostrado más interés en todos estos años. También tengo una buena relación con ellos. Me gustaría llevarla allá. Aparte, es la ilusión de ella”, agregó.