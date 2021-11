Dudamel: los “pasos firmes para la clasificación” y el jugador que salió “por un golpe en los testículos”

Deportivo Cali volvió a ganar con Rafael Dudamel en la Liga BetPlay. En su octavo partido consecutivo sumando puntos alcanzó el sexto puesto en las posiciones. Por eso la primera de las frases del DT.

El entrenador venezolano atendió la rueda de prensa en el estadio Guillermo Plazas Alcid y lo primero que hizo fue darle un reconocimiento al local: “Quiero comenzar reconociendo la integridad y la valentía del plantel y cuerpo técnico de Atlético Huila porque aun ya habiendo perdido la categoría, estos chicos han trabajado con una ética y un profesionalismo admirable. Han hecho un partido muy digno en el que, créanme, no es fácil salir y competir en las circunstancias en que están. Mi reconocimiento a estos muchachos que han dignificado su profesión”.

Lo que dijo Rafael Dudamel de Deportivo Cali

-“Fuimos serios. El resultado es lo que más valoro, la seriedad y el respeto hacia el rival. Lo futbolístico, siempre voy a sentir que podemos hacerlo mucho mejor. Es mi trabajo, mi deber y en esta semana larga vamos a seguir dedicándonos con mucha firmeza en el crecimiento de cada uno de nuestros jugadores. Seguimos dando pasos firmes a la clasificación y eso hoy ha sido lo más importante”.

-“El equipo tiene la idea de juego, pero hay que desarrollarla con mayor eficacia. Me voy tranquilo por el resultado porque es amplio. Sería absurdo hablar de cosas por mejorar con un 0-5. Me las quedo, pero internamente mis jugadores saben que amaneceremos para el siguiente entrenamiento y me levantaré con un análisis profundo en el que voy a hacerles ir a por más cada día”.

-“Voy esperando el momento de poner a Teo, Ángelo y Hárold Preciado juntos. Es encontrar el partido, la circunstancia. Mientras tanto felicito la actitud y el profesionalismo de dos atacantes extraordinarios que tenemos el lujo de tener. Cuando juega uno y al otro le toca esperar, están involucrados de la misma forma. Y cuando les toca ingresar lo hacen con las mismas ganas y la misma ilusión como si fueran inicialista. Vamos a saber encontrar el momento y el rival oportuno para poder hacerlo”.

-“Siempre hay cosas para mejorar. Nuestro techo está muy alto, siempre voy a exigirles mucho más y a buscar potenciar individual y colectivamente al equipo. Viene lo más importante del torneo y para ello cada detalle cuenta. Lo importante es la resiliencia que tiene el equipo para entender en qué se tiene que mejorar y cada detalle a corregir. Estar listo al trabajo y abierto a recibir cada sugerencia. De allí continuar evolucionando y construyendo el equipo cada vez más fuerte”.

-“Juan Esteban Franco recibió un fuerte golpe en los testículos. No soportaba el dolor y por eso la sustitución. Afortunadamente por la calidad de nuestro cuerpo médico fue atendido inmediatamente y ya está todo controlado”.

-“El triunfo y con los goles marcados nos van a permitir tener posibilidades de clasificación hasta la última jornada. Esperamos no tener que sufrir hasta la última y terminar lo más alto posible, pero sabemos la exigencia y calidad de los rivales que tenemos que enfrentar. Esta seriedad y nivel de compromiso y enfoque que tiene el plantel me hace mirar con perspectiva positiva lo que viene. No solo en la clasificación sino en la disputa del título, yendo paso a paso. El equipo me deja muy buenas sensaciones en cuanto actitud, carácter, nivel competitivo. Después de ahí todo es más fácil en lo futbolístico para seguir corrigiendo y mejorando”.

Rafael Dudamel en la rueda de prensa tras el triunfo de Deportivo Cali en Neiva (Dimayor)