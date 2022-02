Dudamel: “El hincha del Cali no abandona cuando las cosas no van bien”

Así lo dice Rafael Dudamel, en un momento en que Deportivo Cali sufrió 4 derrotas en 5 partidos tras ser campeón. Ad portas de la Superliga, el DT les dedicó estas palabras a los hinchas del equipo.

La escuadra verdiblanca empieza la posibilidad de alzarse con un nuevo trofeo. Luego de ser campeón de la Liga, está la participación en la Superliga. Nuevamente enfrentará a Deportes Tolima en partidos de ida y vuelta. Arranca en condición de local y su entrenador espera que la afición vuelva a jugar un rol fundamental en la búsqueda del triunfo.

Palabras de Dudamel a los hinchas de Deportivo Cali antes de la Superliga

-“El hincha tiene confianza en nosotros porque nos la hemos ganado. No llegamos acá por casualidad ni caímos de un helicóptero aterrizando en Pance. En nuestra carrera hemos hecho los méritos suficientes para ocupar este lugar de privilegio. A toda esa confianza el hincha sabe muy bien que le correspondemos con la seriedad en nuestro trabajo, con el esfuerzo y dedicación del día a día y lo siento en cada momento que ando por las calles. En mi vida personal el hincha me hace sentir ese cariño y ese apoyo incondicional. Lo sentimos cada vez que llegamos al estadio y que en este arranque que no ha sido bueno están ahí apoyándonos”.

-“Los hinchas saben que juntos hemos disfrutado momentos lindos. Ahora para poder volverlos a vivir, hay que caminar juntos de la mano nuevamente. El hincha del Cali no es el hincha que te abandona cuando las cosas no van bien. Cuando eso pasa, te da su cariño y su apoyo siempre y cuando estés trabajando con seriedad y profesionalismo”.

-“Nuestra hinchada sabe que estamos acá con un gran sentido de pertenencia. Felices de estar en el Cali, disfrutando de cada día y entregándonos al máximo. No estamos para nada tranquilos con lo que vamos produciendo a nivel de resultados en este momento, pero el trabajo da sus frutos y eso lo estamos haciendo de gran forma diariamente”.

-“Incansablemente mis futbolistas se entrenan sabiendo la responsabilidad que tienen. La afrontan, ponen la cara, no nos escondemos en ningún momento y estamos dedicados a trabajar. Mañana vamos a jugar una linda final contra un rival al que reconocemos como muy bueno y al que superamos hace poco”.