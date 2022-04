Deportivo Cali: ¿Ya se va Hárold Santiago Mosquera?

¿¡Qué!? Hárold Santiago Mosquera es uno de los fichajes que hizo Deportivo Cali para el 2022 y cuando apenas pasaron 3 meses, ya se habla de su salida. ¿Por qué?

Todo lo relacionado con él en las recientes semanas no ha sido divulgado oficialmente. Lo que se conoce de parte del club son sencillamente sus ausencias en las planillas de los partidos. Dejó de estar en ellas desde el juego ante Atlético Nacional del pasado 21 de marzo (el famoso 3-3). No se ha reportado una lesión o algo similar. Y con esta situación, lo que se empieza a hablar en medios de comunicación y reporteros de los mismos, apunta a su salida del club.

La versión de la salida de Hárold Santiago Mosquera de Deportivo Cali

“Lo más probable es que el atacante Santiago Mosquera no continúe con Deportivo Cali. Tanto la Institución Azucarera como el futbolista están buscando la mejor vía para finalizar su contrato”, publicó este 11 de abril el periodista Nelson Sandino (El Corrillo de Mao y Diario de Occidente). Dicha versión fue replicada. Sin ser algo oficial, apunta a una decisión que están analizando las dos partes.

¿Por qué? La explicación en este punto no está clara del lado oficial. Hay especulaciones respecto a temas deportivos que habían disgustado de parte y parte, pero no dejan de ser simples versiones que no han sido detalladas por alguno de ellos. Lo que se conoce públicamente es la salida repentina del jugador de los planes del entrenador Rafael Dudamel.

Después del partido ya mencionado ante Atlético Nacional en el que fue suplente, estuvo convocado ante Cortuluá y La Equidad, pero quedó afuera de las posibilidades hasta de la suplencia. Contra Boca Juniors no fue citado y tampoco contra Junior. Así que su último juego fue el 17 de marzo cuando disputó 12 minutos ante Atlético Bucaramanga (derrota 1-0).

Hárold Santiago Mosquera suma 12 partidos con Deportivo Cali. Fue titular en 5 de ellos. Son 520 minutos de juego entre Liga y Superliga. No marcó ni asistió. ¿Así terminará su historia en el club? Al parecer vienen horas definitivas.