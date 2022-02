Deportivo Cali: ¿Tampoco Agustín Vuletich?

Tras los intentos fallidos por Hugo Rodallega y Pepe Sand, Deportivo Cali apuntó al fichaje de Agustín Vuletich. Ese tampoco ha prosperado.

Perder a Hárold Preciado ya con la Liga BetPlay en juego, hizo que los directivos del cuadro verdiblanco se pusieran en la tarea de buscar un reemplazante con las dificultades que les representa el momento. Primero se pensó en los regresos de Hugo Rodallega o Pepe Sand (hubo diálogos confirmados por los jugadores), pero el hecho de que ambos tienen contrato vigente hizo que las opciones no tuvieran avances. Entonces se buscaron otras alternativas.

Otro de los apuntados fue Agustín Vuletich. El argentino canterano de Vélez Sarsfield y que terminó el 2021 jugando con Independiente Medellín, fue unas de las opciones planteadas por el DT Rafael Dudamel. Hubo oferta para él y contraoferta de parte del jugador, ya que desde un principio hubo desacuerdo en las cifras y condiciones del arreglo. Eso intentó superarse, pero en definitiva las versiones del día después apuntan a que no hubo acuerdo.

Asó que el paso de Agustín Vuletich a Deportivo Cali está caído. Ojo, eso hasta el 16 de febrero. Para este momento la decisión de las dos partes es retirarse de la negociación en la que encuentran diferencias significativas. De momento la postura es inamovible, así que en el caso del club verdiblanco, irían por otro nombre. Y en el del jugador, también esperarían por otra posibilidad para el futuro de su carrera.

En el actual campeón del fútbol colombiano se tiene el convencimiento de fichar a otro par de jugadores. Es lo que han expresado públicamente miembros del Comité Ejecutivo. Y por lo que se ha filtrado a nivel de medios de comunicación, uno de ellos es un delantero. Por ahora no se pudo arreglar con Hugo Rodallega, Pepe Sand ni Agustín Vuletich. ¿Aparecerá otra opción, se retomará alguna de estas o el plantel ya quedará así? Es cuestión de tiempo.

Capítulo 532 delantero del @AsoDeporCali

No satisfizo la oferta realizada por el club al representante de Agustín Vuletich, por lo tanto NO viene.

Ahora apuntan al Panameño Gabriel Torres.

"Yo no se mañana" como dice Luis Enrique.

Llegará Marzo y en las mismas! pic.twitter.com/6mMxggatI0

— DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) February 16, 2022