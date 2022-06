Deportivo Cali: ¿Quién es Ítalo Montaño?

Es el jugador por el que negocia Deportivo Cali para sumarlo como fichaje. Es colombiano. Extremo zurdo que jugó la última temporada en Croacia.

Todavía no tiene partidos en el fútbol colombiano. Salió del país siendo muy joven. Ha desarrollado toda su carrera en Europa, aunque no en divisiones principales. Estuvo 3 años en Portugal. En ese país jugó para Santa Clara, Operário, Leixoes y Olhanense. No llegó a disputar compromisos en Primera División, sí en Segunda.

Ítalo Montaño en el fútbol croata

Allí desarrolló lo más reciente de su carrera. Jugó con Radnik Sesvete durante un par de temporadas. Las dos fueron en Segunda División. Jugó 32 partidos e hizo 7 goles. La mayor parte los anotó en la campaña 2021-22. ¡Hizo 5! Los anotó ante Cibalia, Solin, Opatija, Jarun y Dugopolje. También disputó un compromiso de la Copa.

Ahora terminó su experiencia en Europa. A los 23 años, buscó una posibilidad en el fútbol colombiano. Tenía todo muy adelantado para ser fichado por Atlético Bucaramanga. Allí incluso presentó exámenes médicos, pero a última hora cambia el rumbo. Apareció la opción de Deportivo Cali. Tiene la propuesta de comprar el 80% de sus derechos y por eso las partes se acercan. Ítalo Montaño sería una de las novedades de última hora en el mercado de fichajes del cuadro verdiblanco.