¡Deportivo Cali pidió lo que tanto le molestó en Pereira!

Así lo confirmó el presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo, tras la queja del DT Alexis Márquez.

Previo a jugar la final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional, el entrenador de Deportivo Pereira lo dijo en rueda de prensa: “Tenemos el partido el próximo sábado (inicio de los cuadrangulares ante Deportivo Cali) y no nos deja cómodos esa decisión. No entiendo por qué lo colocaron de esa manera. Nos toca así y hay que salir a competir”.

Pregunta al presidente de Deportivo Cali: ¿Ustedes pidieron jugar el sábado?

Se la hicieron en el Súper Combo (RCN Radio): “Sí, pedimos jugar el sábado. Tuvimos una discusión con la Dimayor, en especial con Atlético Nacional, querían cambiarlo para el domingo pero no lo pudimos hacer, no por falta de voluntad. Tenemos un partido de Federación Colombiana de Fútbol (fútbol femenino) y ya habíamos prestado el estadio. Nos habíamos comprometido. Así que no pudimos ser flexibles y nos paramos firmes. El partido sí o sí tenía que ser y va a ser el sábado”. Punto.

La Dimayor atendió a esa situación de Deportivo Cali y es por eso que el juego ante Deportivo Pereira será el primero en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021. Será el sábado 27 de noviembre a las 6:00 p.m. en el estadio del cuadro verdiblanco. No pasarán 72 horas entre el final del juego del elenco pereirano en la Copa BetPlay y este. Por eso el fastidio que hizo público el DT Alexis Márquez.

Programación oficial de Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Sábado 27 de noviembre

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports +

La rueda de prensa en la que habló el DT de Deportivo Pereira (Dimayor)