De campeón con Deportivo Cali, a no jugar en el semestre

Raro, pero cierto. Es un caso muy especial ya que después de la coronación que tuvo con Deportivo Cali en la Liga… ¡hoy está sin equipo!

Pasó con Darwin Andrade. Terminó el 2021 siendo campeón con Deportivo Cali a quedar libre y todavía sin equipo. Es el único de los campeones de la décima estrella de Deportivo Cali que se mantiene inactivo, para sorpresa de muchos.

Su salida del equipo verdiblanco tuvo que ver con el fin del contrato. En diciembre de 2021 se terminó el vínculo y esta vez no hubo renovación. Había existido una en junio de 2020. En ese momento estaba por terminar el que firmó cuando llegó al club, pero para ese instante su presencia en el equipo había tomado tanta relevancia que la decisión fue extenderlo.

Darwin Andrade en Deportivo Cali

Llegó del fútbol europeo a mediados de 2017 con contrato por 3 años. Había jugado en Hungría y Bélgica. Estaba haciendo parte de la nómina de Standard de Lieja e incluso había sido hombre de Selección Colombia (estuvo en la Copa América 2015). A Deportivo Cali arribó despertando una alta expectativa. La cumplió. Pasó a ser referente y capitán del equipo, rol que fue deshaciéndose con el paso del tiempo.

Estuvo en el equipo campeón, aunque ya no con tanto protagonismo. De hecho no fue titular en las finales con Deportes Tolima. Jugó 23 minutos en la ida y estuvo ausente en la vuelta. Su salida era un hecho. Para 2022 ya no hizo parte del equipo. Se quedó sin jugar al no ser fichado por nadie en el mercado. Aparentemente lo más cercano que tuvo fue pasar a América. Se especuló con esa posibilidad, pero no se concretó.

Tiene 31 años y mucha experiencia en el fútbol colombiano. Son más de 300 partidos en su carrera. Fuera de lo futbolístico dentro del campo, posee un liderazgo que ha sido destacado públicamente por Andrés Colorado, quien dijo que la ausencia de Darwin Andrade es la que más pesa en el plantel verdiblanco actual.