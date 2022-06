Dayro y Vuletich, el par de temas pendientes en el Cali. Así están

El par de temas pendientes en el mercado de fichajes de Deportivo Cali lo protagonizan el par de delanteros. Vienen horas decisivas.

Son los mismos dos con los que el equipo negoció a principio de año. En ese entonces todo terminó con una decisión que se tomó en febrero, eligiendo la contratación de Agustín Vuletich por encima de la de Dayro Moreno. Hoy todo es distinto. Se negocia para cambiar lo que se hizo en ese momento y por ahora no hay definiciones. A una semana del debut en Sudamericana, las gestiones se mantienen.

¿En qué va lo de Dayro Moreno y Deportivo Cali?

Hubo consenso entre el Comité Ejecutivo y el cuerpo técnico. Se decidió que se necesita un delantero y el elegido fue Dayro Moreno. Él es un jugador con contrato. Eso dificulta la gestión. Para que se dé su salida de Atlético Bucaramanga hay que pagar una indemnización cuya cifra supera la cantidad que se quiere invertir en Deportivo Cali. Así que se hizo una gestión para conseguir recursos a través de sponsors.

Eso se logró y por ende el club realizó una oferta para lograr el fichaje. La hizo el miércoles y se está a la espera de la respuesta. Del lado de Atlético Bucaramanga quieren que el jugador continúe. También le harán una oferta y a final de cuentas deberá tomar una decisión en breve. En Deportivo Cali esperan que acepte para tener la posibilidad de inscribirlo en Sudamericana.

¿Y cómo es la situación de Agustín Vuletich?

Independientemente de la gestión por Dayro Moreno, el cuerpo técnico ya tomó una decisión con el argentino. El mismo Rafael Dudamel la socializó en entrevista con el diario El País. “Como lo he conversado con él personalmente, no será de las primeras opciones para el cuerpo técnico este semestre”. Es un jugador que tiene contrato hasta final de año y que pretende cumplirlo, buscando hacer cambiar de parecer al cuerpo técnico. Desde la directiva han negociado la rescisión del vínculo pero no hay acuerdo. ¿Cambiará todo si llega Dayro Moreno?