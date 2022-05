Dayro Moreno y Deportivo Cali: ¿Cuándo sí y ahora qué pasa?

¡Respuestas de su representante, Álvaro Muñoz Castro! Sí existió algo reciente entre Deportivo Cali y Dayro Moreno. ¿Y ahora?

Ese rumor del que se habló recientemente respecto a un supuesto interés del cuadro verdiblanco en el fichaje del goleador es un tema consultado a Álvaro Muñoz Castro. El representante que trabaja con él hace varios años atendió una entrevista en el Súper Combo (RCN Radio) para aclararlo. Es el primero de los nombres que se relacionan con el mercado de fichajes de Deportivo Cali.

Las respuestas del representante de Dayro Moreno

Lo primero que confirmó Muñoz Castro fue el interés que sí existió de parte del club en el atacante. Hay que recordar que el cuadro caleño dejó de contar con Hárold Preciado y que Dayro estaba buscando la salida de Oriente Petrolero en el fútbol boliviano. Los tiempos parecían coincidir. Hubo algo que se intentó y no se dio.

“Dayro Moreno estuvo muy cerca de llegar a Deportivo Cali antes de comenzar el torneo. Económicamente estaba todo cuadrado”, fue lo que dijo. A final de cuentas no se dio. La negociación no continuó. El atacante terminó en Atlético Bucaramanga y en el equipo vallecaucano se esperó un tiempo para terminar fichando a Agustín Vuletich.

Así que no se dio en ese momento, ¿y puede darse ahora? “Él tiene contrato con Atlético Bucaramanga hasta el 31 de diciembre. Tiene una cláusula de salida y con eso se puede jugar. Nos llamaron de afuera y dos equipos en Colombia, pero a mí nadie de Deportivo Cali me ha hablado”. Contundente. Según la versión de Álvaro Muñoz Castro, por ahora no hay posibilidades de su arribo al cuadro caleño.

