Confirmada la razón por la que Dayro no llegó a Deportivo Cali

Lo último sobre esta historia del mercado de fichajes lo informó el presidente de Atlético Bucaramanga. Hubo oferta de Deportivo Cali, pero…

Fue algo que no llamó la atención del cuadro bumangués. Tenían una postura clara al respecto. Lo dijo Jaime Elías Quintero, el presidente de la institución, en entrevista con el VBAR (Caracol Radio). Allí dejó claro que el jugador se presentará a trabajos con la escuadra que dirige Armando Osma y que cumplirá el contrato que tiene firmado con ellos.

El presidente de Atlético Bucaramanga y lo que dijo de Dayro Moreno

“El empresario de Dayro me llamó. Hubo una oferta de Deportivo Cali y no fue aceptada por el Atlético Bucaramanga. Creería que ellos, directamente con su representante, manifestaron su deseo de tener al jugador y nosotros no íbamos a ceder en las pretensiones que están especuladas en el contrato”. Así de claro. Fue una determinación institucional. Más allá de la oferta para terminar el vínculo, no les interesó.

“El martes se presenta Dayro Moreno a la pretemporada con Atlético Bucaramanga. No íbamos a ceder en la cifra que teníamos para que el delantero saliera del equipo (…). Con él hay contrato al 30 de noviembre. Está en las mismas condiciones. El día viernes hablé con él y se estará presentando para iniciar la pretemporada y el segundo torneo”.

Sin Dayro Moreno, ¿Deportivo Cali buscará otro delantero?

La primera respuesta pública que se conoce la dio Hárold Losada, uno de los vocales del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali, en entrevista con Gustavo Vidales: “Tenemos a Germán Mera y a Kevin Salazar. De pronto estaremos buscando un delantero como nos lo ha pedido el técnico. Estamos en eso”, dijo. Así que existe la posibilidad de ir por otro atacante. No es algo descartado luego del intento fallido por Dayro Moreno.

Deportivo Cali para ese lugar en la cancha actualmente tiene en su plantel a Ángelo Rodríguez, el canterano Carlos Lucumí, Yony González y Agustín Vuletich. Este último vive una situación especial debido a que no es de las primeras opciones para el DT.