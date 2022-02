Christian Mafla y Deportivo Cali: acuerdo, contrato y el porqué sale de la MLS

Deportivo Cali ya acordó el arribo de Christian Mafla. Sería el lateral izquierdo que ha pedido el DT Rafael Dudamel. Durante la semana se unirá al club.

Así lo adelantó él, antes de que el club lo haga oficial. Es que, además, está pendiente un trámite que no es menor: la aprobación de los exámenes médicos. Christian Mafla ya está citado para presentarlos. Lo hará durante la semana en curso, pues ya se logró el acuerdo para su desvinculación de New England Revolution en la MLS. Eso faltaba. Ahora es jugador libre y tiene acuerdo con el cuadro verdiblanco.

“Estoy muy feliz de llegar a Deportivo Cali”

Lo dijo este martes el futbolista nacido en Palmira y con 29 años de edad, en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio). Allí confirmó lo que se tiene adelantado y ha sido objetivo del campeón vigente del fútbol colombiano en el presente mercado de fichajes. Tras la salida de Darwin Andrade, buscaban un jugador para cubrir tal puesto. El elegido fue Christian Mafla.

“Estoy muy feliz de llegar a Deportivo Cali y de regresar a mi país”, empezó diciendo el futbolista que ya jugó para América de Cali, Boyacá Chicó, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional. “Llego a medianoche a la ciudad. Cumplo con los exámenes médicos y firmó contrato con por un año con opción de compra”, agregó.

Será otra más de las caras nuevas en el plantel. Se suma a las de Sebastián Leyton, Hárold Santiago Mosquera, Aldair Gutiérrez y Miguel Nazarit, a la espera de la oficialización con Guillermo Burdisso: “Aún no he hablado con el profesor Dudamel, pero sé del interés que él tenía para que yo llegue. Siempre tuve la disposición de ir, pero por el vínculo que tenía en la MLS dilató un poco el arreglo”.

A final de cuentas se consiguió. El jugador ya no tiene nada que ver con New England Revolution, equipo de la MLS al que llegó desde Atlético Nacional y con el que solamente estuvo un año. ¿Por qué? “La verdad no me amañé mucho donde estaba y me sedujo ir a un equipo como el Deportivo Cali. Quería regresar a mi tierra”, contó un Christian Mafla que, sobre fútbol, dijo: “Me siento bien en varias posiciones pero ahora me he acostumbrado más al puesto de lateral izquierdo”: Cristián Mafla.