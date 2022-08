Que Hárold Preciado jugara solo un semestre en su regreso a Deportivo Cali y se fuera ad portas de la Libertadores, suelen criticárselo al presidente. ¿Qué pasó y por qué dice que volvería a hacerlo?

A principio de 2022 y de manera sorpresiva, el cuadro verdiblanco anunció una nueva salida de su goleador y bicampeón. No iba a quedarse a jugar la Libertadores. Se anunció su fichaje de parte del Club Santos (México) cuando él estaba concentrado con la Selección Colombia. En la negociación, hubo un pequeño pago para Deportivo Cali y no más, ya que el contrato firmado por las partes así se lo permitía al jugador. Tenía la posibilidad abierta de irse si llegaba una oferta como la que efectivamente llegó. Él la tomó y volvió al exterior con el objetivo cumplido del bicampeonato.

¿Qué dijo Marco Caicedo de la salida de Hárold Preciado?

Fue uno de los temas que abordó en entrevista con el Petiso Arango. Al hablar de las renovaciones que hizo el club en contratos para el 2022, luego del título, estuvieron los de Teo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, Guillermo de Amores, Hernán Menosse, Andrés Balanta y Michael Ortega. ¿Y Hárold Preciado? Él tenía contrato por 6 meses más y una cláusula especial que fue la que se ejecutó para su salida en ese momento. Así lo explicó el presidente.

“Él había firmado su contrato así. Si no lo firmábamos de esa manera, no hubiéramos contado con él. Él no hubiera venido. Entonces tocó firmarlo de esa manera. Si no firmábamos ese contrato, no se sabe si habríamos sido campeones. ¿Fue un error haber firmado a Hárold Preciado así? No. Si me toca volverlo a hacer, una y mil veces lo vuelvo a hacer”, dijo Marco Caicedo.

El anuncio de la salida de Hárold Preciado que hizo Deportivo Cali

Así lo explicó el club en sus canales oficiales a principio de año, cuando ya tenía todo arreglado con el Club Santos: “La Asociación Deportivo Cali informa que, por solicitud del jugador Hárold Preciado, se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que lo vinculaba a nuestra institución.

Cabe aclarar que el club aceptó el pedido del atacante, ya que siempre se propenderá en brindarle a nuestros canteranos el mayor crecimiento como profesionales.

A Hárold, un hincha que lleva nuestros colores en el corazón, le agradecemos infinitamente su gran aporte y entrega para la consecución de la décima estrella. Sus 13 goles fueron fundamentales para el título y además lo convirtieron en el botín de oro de la Liga.

Esta siempre será tu casa. ¡Bicampeón!”.

La despedida de Hárold Preciado de Deportivo Cali