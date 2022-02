Ángelo Rodríguez y los 14 partidos sin marcar. ¿Qué dice?

A esa cifra llegó el atacante campeón con Deportivo Cali tras el juego ante Envigado. Es una larga racha que, curiosamente, no es su peor en el club.

Ángelo Rodríguez es un delantero que llegó a estar 20 partidos oficiales sin marcar con el cuadro verdiblanco. Sucedió entre el final de 2020 y los 4 primeros meses de 2021. La racha la cortó con un tanto a La Equidad en Bogotá. Ahí empezó una cuenta que cerró con 8 tantos en 51 juegos en el año. Ahora está viviendo otra que va extendiéndose en el tiempo.

Los partidos sin gol para Ángelo Rodríguez

El último gol de Ángelo Rodríguez con Deportivo Cali fue el 2 de noviembre ante Atlético Huila en Neiva. Ese día hubo triunfo para el cuadro caleño por 0-5. Él aportó un tanto. A partir de ahí no volvió a hacerlo. Pasaron 10 juegos de 2021 y ya van 4 de 2022 sin sus anotaciones.

Esos partidos con: Deportes Quindío (85 minutos), Jaguares (17), Once Caldas (76), Deportivo Pereira (74), Junior (15), Atlético Nacional (58), Atlético Nacional (53), Junior (67), Deportes Tolima (74), Deportes Tolima (90), Deportes Tolima (90), Independiente Medellín (79), Deportivo Pereira (90) y Envigado (83).

Lo que dice Ángelo Rodríguez del momento de Deportivo Cali

Son 4 caídas en 5 jornadas. Tras la más reciente en Envigado, el atacante sanandresano dijo: “Creo que no es el Deportivo Cali. Este no es actual campeón. Sale uno un poco aburrido, pero bueno hay que mejorar. Ya en unas horas tenemos un partido importante que es la final de la Superliga y corregir. Tenemos dos o tres días para corregir en lo que estamos fallando. En lo que es el Cali, porque hoy no tuvimos esa sociedad que tenemos arriba o que tenemos desde abajo, pero vamos a hablarlo, corregirlo y el día miércoles pensar ya en ese partido”.

Y agregó: “El equipo hoy no estuvo a la altura. Nos faltó. Siendo así, tuvimos opciones para irnos adelante, para empatar, pero no sé si será un tema físico. El equipo está bien preparado. Es verdad lo de la seguidilla de partidos, pero no creo que sea una excusa. Estamos bien preparados (…). No tuvimos sociedades. No fue el equipo que estamos acostumbrados a ver, pero no vi en ningún momento que los defensas fueran superiores. No tuvimos ese juego que nosotros sabemos hacer. El equipo no estuvo a la altura. No hicimos lo que estamos acostumbrados hacer, por eso nos vamos un poco tristes y aburridos”.