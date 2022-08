Andrés Pérez: “Máyer era el DT más adecuado” y lo que dijo del lío con Teo

Andrés Pérez, ídolo en Deportivo Cali, opinó del difícil presente del club. Tuvo palabras para Máyer como DT y también para el rol de capitán que tiene Teo Gutiérrez.

Él supo serlo durante muchos años. Andrés jugó más de 400 partidos con la camiseta verdiblanca. Fue campeón de todo (Liga, Copa y Superliga). En su paso por el plantel llegó a jugar con Máyer Candelo, a quien también tuvo como compañero en Millonarios. Ahora es un hincha más. Apoya desde afuera y así opinó en entrevista en ESPN Colombia sobre un par de las situaciones que tienen al equipo en el último lugar de las posiciones.

Lo que dijo Andrés Pérez de Máyer, Teo Gutiérrez y Deportivo Cali en ESPN

“Máyer es una persona que conoce bien la institución. Es un tipo con mucha experiencia y sabe cómo funciona. Es una persona adecuada para esta situación. No ha empezado bien, pero va a tener la valentía de sacar esto adelante. Está en un momento difícil y es acá donde hay que depositar confianza en él. Dejarlo que trabaje y reconocer que no cogió el equipo en un momento adecuado. En sí es toda la institución como está. Son cosas difíciles para manejar que entran en la cabeza del jugador. A Máyer en este momento le pasan estas situaciones (cambio de presidente), entonces no se podría juzgar lo que ha hecho. No se le han dado los resultados, pero su externo no ha sido el adecuado”.

Andrés Pérez: "Mayer es la persona adecuada y va a sacar esta situación adelante". Participa con el #ESPNFShowColombia ¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/HnTJToFdyW — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) August 3, 2022

“No siento que Máyer y Teo estén peleando”

“Uno como técnico, más allá del jugador que sea, pasa por la parte de disciplina. Hasta donde tengo entendido (no sé cómo es la situación), no se presentó cuando se debía presentar y uno como técnico tiene que ver a todos los jugadores por igual. Uno como capitán es el ejemplo. De pronto a veces se meten muchas cosas por fuera que no le hacen bien al equipo. Es un acto de disciplina que si no lo hubiera cumplido Teo o un muchacho de 17 años, va a pasar lo mismo. El hecho que sea Teo hace que suene más, pero no siento que estén peleando sino cumpliendo algo que hace parte de la disciplina de un equipo. Eso lo deben asumir todos. A Teo debe dolerle no estar con el equipo porque es el capitán y querrá estar. Uno como capitán, así esté goleado, uno quiere estar adentro con el equipo”.

Andrés Pérez: "No siento que Mayer y Teófilo estén peleando" Participa con el #ESPNFShowColombia ¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/lyc7AJyAN3 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) August 3, 2022

“El técnico más adecuado era Máyer”

“El momento es difícil para él y para todos los técnicos. No es porque sea Máyer. El más adecuado era máyer porque él tiene más conocimiento del club, pero hay que darle tiempo y dejarlo que trabaje y asuma, no hay que juzgarlo por esto. Lo está asumiendo bien. Está poniendo la cara y yendo para adelante. Hay que dejarlo y apoyarlo. ¿Qué más se puede hacer? Esto no es un juego. Hay que darle la espera, se confió en él y asumir la confianza que se ha depositado”.