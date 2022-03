Andrés Pérez cuenta lo que “más le gusta de Deportivo Cali”

Ídolo en Deportivo Cali, hoy en día alejado del club y con el anhelo de volver, Andrés Pérez recuerda esa “pareja ideal” que sintió tener.

Fue otro de los apartes destacados de la entrevista que tuvo en Telepacífico para el programa “Cita con el Cantante”. Andrés Pérez pasó una década de su carrera en el cuadro verdiblanco al que llegó procedente de Millonarios. Jugó más de 400 partidos e hizo parte de 3 títulos. La afición le dedicó un enorme tifo en el estadio Deportivo Cali durante un partido de Libertadores ante Boca Juniors.

Andrés Pérez, el recuerdo del tifo y palabras para el hincha de Deportivo Cali

“Cuando pasa lo de ese homenaje, me acuerdo tanto que no sabía si era algo real. Era una confrontación de pensamientos que a la vez eran maravillosos. Lloré porque era ese cariño”, empezó recordando el Gladiador sobre esa imagen que recorrió el mundo y que lo inmortalizó en la afición del elenco caleño.

Y agregó, en esa charla con el Cantante del Gol: “Más allá de todo, lo que me gustaba de Deportivo Cali era lo que yo sentía con el hincha: el cariño, la gente, cómo me observaban a mí. Siempre era un contacto en el que sentía que el hincha se identificaba con mi juego y yo me identificaba con el hincha. Fue la pareja ideal. Siempre lo sentí así. Lo del homenaje nunca lo contemplé. Cuando dejo la huella en el club, nunca lo había pensado”, dijo.

Andrés Pérez, que salió del equipo a finales de 2019, terminó su carrera jugando para Santa Fe. Hizo un partido de despedida junto a Fabián Vargas en el que defendió una camiseta verde con el escudo de Deportivo Cali. Hoy en día dice sentirse atraído tanto por la dirección técnica como por la parte directiva. En alguno de esos roles sueña con volver al equipo.

La entrevista de Andrés Pérez con el Cantante del Gol (Telepacífico)